快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

輔具導覽 用手聽懂台中歌劇院

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台中歌劇院推出「大劇院掀蓋式立體輔具」，真實還原劇院結構，讓視障者能摸到建築外殼與劇院座位。記者陳宛茜／攝影
台中歌劇院推出「大劇院掀蓋式立體輔具」，真實還原劇院結構，讓視障者能摸到建築外殼與劇院座位。記者陳宛茜／攝影

台中國家歌劇院由普立茲克獎得主伊東豊雄設計，外觀有著彷彿「壺中居」的連續曲線設計，內部則是模擬自然界仿生洞窟的「美聲涵洞」。如此令人震撼的建築之美，如何讓視障朋友體驗？台中歌劇院推出台灣首見的「大劇院掀蓋式立體輔具」，讓視障者一「手」掌握舞台秘密。

台中國家歌劇院邁入十周年，昨舉行十周年永續報告書分享會，台中歌劇院藝術總監邱瑗分享歌劇院永續治理與推動「共融劇場」的成果，並展示歌劇院首創的友善導覽服務「大劇院掀蓋式立體輔具」。

此一專為視障者打造的台中歌劇院模型真實還原劇院結構，透過一：一二五比例與掀蓋設計 ，讓使用者同時摸到建築外殼與內部大劇院座位；此外也拆解舞台秘密，具體呈現大幕後方的升降平台與高空貓道，揭開平時看不見的劇場後台結構。

就連劇院「看不見」的聲學設計，也可以透過觸感體驗。大劇院掀蓋式立體輔具特別放大牆面鑄鋁板與圓形泡棉的觸感，讓隱形的聲學設計變得好摸與好理解。邱瑗表示，這些設計讓人們可以用手「聽」聲學，視障者也能透過導覽員的引領，用手「聽」與感受台中歌劇院的「壺中居」之美。

邱瑗表示，定位台中國家歌劇院為「一座藝術與生活的劇場」，期待位於台中都市新核心的歌劇院成為民眾的生活重心。歌劇院自二○一六年開館以來，即以「非典型展演場館」為特色，寫下各種表演藝術新頁。此次發布的永續報告書，完整回顧綠色治理成果，她認為，永續不是口號或數據，而是歌劇院與社會的深度對話。

伊東豊雄 台中歌劇院 視障 劇場

延伸閱讀

薰衣草森林南投九九峰園區試營運 168公尺高空觀景體驗

李清志／綠美圖與城市行銷

迎新客 公館老戲院轉型VR劇院

相關新聞

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

為讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。根據統計，申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%。勞動部長洪申翰表示，彈性育嬰留停新制已見成效，也大幅促進性別平等。

單日育嬰留停 男性增至4成

今年元旦上路的「育嬰照顧彈性化」新制，勞工於子女三歲前可申請的兩年育嬰留停期間，其中卅日可依需要以日為單位申請；勞動部統計，到二月底，申請單日育嬰留停男性比率上升至百分之四十四點三，男性參與家庭照顧的意願有大幅成長。

婦團籲育嬰假擴及8歲以下

育嬰照顧彈性化政策，上路二個月，申請單日育嬰留停男性大增。婦團表示，根據國外研究，家務分工平等會增加女性懷第二胎的意願，但也建議育嬰假能擴大到八歲以下小孩，因為一旦腸病毒全班停課，家長請假需求還是會有。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。