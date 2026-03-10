輔具導覽 用手聽懂台中歌劇院

台中國家歌劇院由普立茲克獎得主伊東豊雄設計，外觀有著彷彿「壺中居」的連續曲線設計，內部則是模擬自然界仿生洞窟的「美聲涵洞」。如此令人震撼的建築之美，如何讓視障朋友體驗？台中歌劇院推出台灣首見的「大劇院掀蓋式立體輔具」，讓視障者一「手」掌握舞台秘密。

台中國家歌劇院邁入十周年，昨舉行十周年永續報告書分享會，台中歌劇院藝術總監邱瑗分享歌劇院永續治理與推動「共融劇場」的成果，並展示歌劇院首創的友善導覽服務「大劇院掀蓋式立體輔具」。

此一專為視障者打造的台中歌劇院模型真實還原劇院結構，透過一：一二五比例與掀蓋設計 ，讓使用者同時摸到建築外殼與內部大劇院座位；此外也拆解舞台秘密，具體呈現大幕後方的升降平台與高空貓道，揭開平時看不見的劇場後台結構。

就連劇院「看不見」的聲學設計，也可以透過觸感體驗。大劇院掀蓋式立體輔具特別放大牆面鑄鋁板與圓形泡棉的觸感，讓隱形的聲學設計變得好摸與好理解。邱瑗表示，這些設計讓人們可以用手「聽」聲學，視障者也能透過導覽員的引領，用手「聽」與感受台中歌劇院的「壺中居」之美。

邱瑗表示，定位台中國家歌劇院為「一座藝術與生活的劇場」，期待位於台中都市新核心的歌劇院成為民眾的生活重心。歌劇院自二○一六年開館以來，即以「非典型展演場館」為特色，寫下各種表演藝術新頁。此次發布的永續報告書，完整回顧綠色治理成果，她認為，永續不是口號或數據，而是歌劇院與社會的深度對話。