3C效應 青光眼年輕化 全台危機

青光眼患者人數急速上升，且有年輕化趨勢，五十二萬人深陷視力危機，其中四分之一患者年齡低於五十歲，主因為長時間使用手機、平板，及睡前關燈滑手機，造成眼壓飆高，增加青光眼風險。醫師提醒，如果視野變窄，莫名碰撞跌倒，務必至眼科門診接受詳細檢查。

卅二歲男性患者在七年接受近視雷射手術術前評估時，意外確診青光眼，雖遵照醫囑，定時點眼藥水，但三年後健康檢查發現其右眼視力急遽下降，轉診至醫學中心，檢查顯示，眼壓飆升至四○mmHg，視野嚴重缺損，兩側視野模糊或變暗。

台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科醫師呂大文指出，健保一一三年底統計顯示，全台青光眼患者超過五十二點五萬人，每年以百分之五速度增加。再者，五十歲以下的年輕型青光眼患者達十二萬二六五九人，占整體患者百分之廿三點三。

呂大文表示，高度用眼為年輕型青光眼患者人數增加的主因，不少人長時間盯著手機、電腦螢幕，更甚者睡前仍滑手機，如又在黑暗中觀看畫面，強光刺激眼睛，致使眼壓飆高，當然增加青光眼的罹患風險。

呂大文指出，大部分年輕型青光眼患者都不知自己罹患眼疾，而是在健康檢查或其他眼疾就醫時意外確診，如果此時視力受損嚴重，視神經損傷，就難以恢復原有的視力。若延遲治療，恐永久失明，唯有提早發現、提早診斷、治療，才能有效守護剩餘視力。

三軍總醫院青光眼專科醫師陳怡豪進一步解釋，因大腦會自動填補視野缺損區域，且雙眼看東西時會產生互補作用，因此，不少青光眼患者對於視野缺損，並無多大感覺。直到走路常跌倒，撞到身邊桌椅、柱子，或拿東西時，對不準距離，病人因周邊視野缺損導致空間感變差，這才警覺到不對勁。

林口長庚醫院青光眼科主治醫師李泳松指出，目前治療青光眼，以藥物、雷射、手術為主，依照病情程度對應治療策略。第一線治療為眼藥水，但最新國際指引建議最多不使用超過三種藥物，如用藥後出現乾澀、紅癢等副作用，難以耐受，或使用兩至三種藥物仍控制不佳、眼壓波動大，就應評估進階手術治療。