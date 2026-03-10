快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

3C效應 青光眼年輕化 全台危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

青光眼患者人數急速上升，且有年輕化趨勢，五十二萬人深陷視力危機，其中四分之一患者年齡低於五十歲，主因為長時間使用手機、平板，及睡前關燈滑手機，造成眼壓飆高，增加青光眼風險。醫師提醒，如果視野變窄，莫名碰撞跌倒，務必至眼科門診接受詳細檢查。

卅二歲男性患者在七年接受近視雷射手術術前評估時，意外確診青光眼，雖遵照醫囑，定時點眼藥水，但三年後健康檢查發現其右眼視力急遽下降，轉診至醫學中心，檢查顯示，眼壓飆升至四○mmHg，視野嚴重缺損，兩側視野模糊或變暗。

台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科醫師呂大文指出，健保一一三年底統計顯示，全台青光眼患者超過五十二點五萬人，每年以百分之五速度增加。再者，五十歲以下的年輕型青光眼患者達十二萬二六五九人，占整體患者百分之廿三點三。

呂大文表示，高度用眼為年輕型青光眼患者人數增加的主因，不少人長時間盯著手機、電腦螢幕，更甚者睡前仍滑手機，如又在黑暗中觀看畫面，強光刺激眼睛，致使眼壓飆高，當然增加青光眼的罹患風險。

呂大文指出，大部分年輕型青光眼患者都不知自己罹患眼疾，而是在健康檢查或其他眼疾就醫時意外確診，如果此時視力受損嚴重，視神經損傷，就難以恢復原有的視力。若延遲治療，恐永久失明，唯有提早發現、提早診斷、治療，才能有效守護剩餘視力。

三軍總醫院青光眼專科醫師陳怡豪進一步解釋，因大腦會自動填補視野缺損區域，且雙眼看東西時會產生互補作用，因此，不少青光眼患者對於視野缺損，並無多大感覺。直到走路常跌倒，撞到身邊桌椅、柱子，或拿東西時，對不準距離，病人因周邊視野缺損導致空間感變差，這才警覺到不對勁。

林口長庚醫院青光眼科主治醫師李泳松指出，目前治療青光眼，以藥物、雷射、手術為主，依照病情程度對應治療策略。第一線治療為眼藥水，但最新國際指引建議最多不使用超過三種藥物，如用藥後出現乾澀、紅癢等副作用，難以耐受，或使用兩至三種藥物仍控制不佳、眼壓波動大，就應評估進階手術治療。

視力 使用手機 眼壓 藍光

延伸閱讀

32歲男短短三年視野剩一半 用眼過度「年輕青光眼患者」大幅攀升

青光眼1/4屬年輕型 醫籲35歲起定期測視野缺損值

使用3C肩頸痠痛 當心「烏龜頸」讓體態走樣

外科神刀手／奧斯卡眼科院長張正忠 國內白內障手術示範先鋒 回放手術畫面追求精準

相關新聞

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

為讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。根據統計，申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%。勞動部長洪申翰表示，彈性育嬰留停新制已見成效，也大幅促進性別平等。

單日育嬰留停 男性增至4成

今年元旦上路的「育嬰照顧彈性化」新制，勞工於子女三歲前可申請的兩年育嬰留停期間，其中卅日可依需要以日為單位申請；勞動部統計，到二月底，申請單日育嬰留停男性比率上升至百分之四十四點三，男性參與家庭照顧的意願有大幅成長。

婦團籲育嬰假擴及8歲以下

育嬰照顧彈性化政策，上路二個月，申請單日育嬰留停男性大增。婦團表示，根據國外研究，家務分工平等會增加女性懷第二胎的意願，但也建議育嬰假能擴大到八歲以下小孩，因為一旦腸病毒全班停課，家長請假需求還是會有。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。