婦團籲育嬰假擴及8歲以下

育嬰照顧彈性化政策，上路二個月，申請單日育嬰留停男性大增。婦團表示，根據國外研究，家務分工平等會增加女性懷第二胎的意願，但也建議育嬰假能擴大到八歲以下小孩，因為一旦腸病毒全班停課，家長請假需求還是會有。

婦女新知基金會監事、東吳大學社會工作學系教授洪惠芬表示，男性請育嬰假有文化和經濟等因素，因為薪水損失就是損失機會成本，加上性別薪資差距還是存在，以家庭經濟分工合理性來看，大多男性若請育嬰假，薪水損失會比媽媽還多，但如果今天可以申請單日，那損失的也就只有「一天」的薪水而已。

洪惠芬指出，性別工作平等法的第二個廿年，應該要促成更多男性育兒平等的參與，當大家都需要育兒時，企業就會改變勞動運作的規則。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，以歐洲國家為例，當育嬰假更彈性，且能申請的時間變短時，男性申請率都會大增，這次勞動部的統計其實也符合國際的預測結果。

不過，每個國家育嬰留停的薪資替代率不同，瑞典高達九成，申請率自然就會高；但台灣的育嬰留職停薪津貼最高只能拿到投保薪資的八成，若以最高級距四萬五八○○計算，差不多三點六萬而已，因此，薪資替代率必須打破就保級距的天花板，男性申請育嬰留停的意願才會提高。研究顯示，家務分工的平等也會增加女性願意懷第二胎的意願。

王兆慶說，過去托盟主張育嬰假適用年齡應擴大至八歲以下，且以小時計算，因為這年齡層仍有因腸病毒而全班停課的可能性，請假需求還是會有，顯然目前政府認為不能一步到位，但期待育嬰假在年齡與時間能有更多彈性。