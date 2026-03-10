快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

婦團籲育嬰假擴及8歲以下

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

育嬰照顧彈性化政策，上路二個月，申請單日育嬰留停男性大增。婦團表示，根據國外研究，家務分工平等會增加女性懷第二胎的意願，但也建議育嬰假能擴大到八歲以下小孩，因為一旦腸病毒全班停課，家長請假需求還是會有。

婦女新知基金會監事、東吳大學社會工作學系教授洪惠芬表示，男性請育嬰假有文化和經濟等因素，因為薪水損失就是損失機會成本，加上性別薪資差距還是存在，以家庭經濟分工合理性來看，大多男性若請育嬰假，薪水損失會比媽媽還多，但如果今天可以申請單日，那損失的也就只有「一天」的薪水而已。

洪惠芬指出，性別工作平等法的第二個廿年，應該要促成更多男性育兒平等的參與，當大家都需要育兒時，企業就會改變勞動運作的規則。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，以歐洲國家為例，當育嬰假更彈性，且能申請的時間變短時，男性申請率都會大增，這次勞動部的統計其實也符合國際的預測結果。

不過，每個國家育嬰留停的薪資替代率不同，瑞典高達九成，申請率自然就會高；但台灣的育嬰留職停薪津貼最高只能拿到投保薪資的八成，若以最高級距四萬五八○○計算，差不多三點六萬而已，因此，薪資替代率必須打破就保級距的天花板，男性申請育嬰留停的意願才會提高。研究顯示，家務分工的平等也會增加女性願意懷第二胎的意願。

王兆慶說，過去托盟主張育嬰假適用年齡應擴大至八歲以下，且以小時計算，因為這年齡層仍有因腸病毒而全班停課的可能性，請假需求還是會有，顯然目前政府認為不能一步到位，但期待育嬰假在年齡與時間能有更多彈性。

育嬰留停 家庭 職業婦女

延伸閱讀

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

育嬰留停男性增至44.3% 勞長洪申翰：促進性平已見效

北市推育兒減工時 已近80家企業申請

托育制度失衡 應落實補助平權

相關新聞

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

為讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。根據統計，申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%。勞動部長洪申翰表示，彈性育嬰留停新制已見成效，也大幅促進性別平等。

單日育嬰留停 男性增至4成

今年元旦上路的「育嬰照顧彈性化」新制，勞工於子女三歲前可申請的兩年育嬰留停期間，其中卅日可依需要以日為單位申請；勞動部統計，到二月底，申請單日育嬰留停男性比率上升至百分之四十四點三，男性參與家庭照顧的意願有大幅成長。

婦團籲育嬰假擴及8歲以下

育嬰照顧彈性化政策，上路二個月，申請單日育嬰留停男性大增。婦團表示，根據國外研究，家務分工平等會增加女性懷第二胎的意願，但也建議育嬰假能擴大到八歲以下小孩，因為一旦腸病毒全班停課，家長請假需求還是會有。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。