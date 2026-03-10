快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

單日育嬰留停 男性增至4成

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
勞動部最新統計，育嬰照顧彈性化新制，讓更多男性願意參與家庭照顧。本報資料照片
勞動部最新統計，育嬰照顧彈性化新制，讓更多男性願意參與家庭照顧。本報資料照片

今年元旦上路的「育嬰照顧彈性化」新制，勞工於子女三歲前可申請的兩年育嬰留停期間，其中卅日可依需要以日為單位申請；勞動部統計，到二月底，申請單日育嬰留停男性比率上升至百分之四十四點三，男性參與家庭照顧的意願有大幅成長。

以「日」為單位申請育嬰留職停薪，合併不超過卅日，期間仍有八成投保薪資補貼，曾申請單日育嬰留停的陳先生說，碰到孩子生病時，這些彈性假就很有幫助，否則過去一次就要請好幾個月，也擔心錯過職場升遷機會。王先生則感嘆，新制看得到吃不到，因為他已經把六個月有八成薪的育嬰留停，一次用完了。

根據勞動部最新統計顯示，截至二○二六年二月底止，以日申請育嬰留職停薪津貼申請人數計二七八七人，占總申請人數一萬四三三五人的百分之十九，其中女性為一五五○人，占比約百分之五十五點六，男性為一二三七人，占比約百分之四十四點三，男性申請比率高於去年整體的百分之廿七點八。

以育嬰起迄日數未滿卅日計為一筆統計，申請筆數五二五二筆，占育嬰留停津貼總申請筆數百分之卅點六，其中以申請一日為大宗，占以日申請筆數的百分之五十點七。

勞動部長洪申翰表示，過去在制度缺乏彈性時，申請的性別比例懸殊，雖然不分家長性別都能申請，但大部分申請育嬰留停都集中在女性，造成照顧責任的性別分工不夠平等。推動育嬰留停彈性化的初衷，除了要力挺育兒家長，也希望進一步促進性別平等

洪申翰指出，歷年數據也顯示，制度愈具彈性，愈能提升男性參與家庭照顧的意願與比例，未來勞動部將持續精進相關措施，讓職場環境對友善育兒更加友善，同時也兼顧企業攬才留人、運作與發展。

勞動部進一步分析，觀察今年一月及二月數據可發現，雖二月工作天數較一月少，但以日申請彈性育嬰留停的人數卻比一月更多，顯示有愈來愈多家長善用新制。此外，以日申請案件約有六成以累積多日一次辦理方式申辦，預計三月以後仍會有家長採取累積多日後一次申報的方式提出申請。

育嬰留停 性別平等 洪申翰

延伸閱讀

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

育嬰留停男性增至44.3% 勞長洪申翰：促進性平已見效

北市推育兒減工時 已近80家企業申請

當母職成為隱形的薪資懲罰

相關新聞

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

為讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。根據統計，申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%。勞動部長洪申翰表示，彈性育嬰留停新制已見成效，也大幅促進性別平等。

單日育嬰留停 男性增至4成

今年元旦上路的「育嬰照顧彈性化」新制，勞工於子女三歲前可申請的兩年育嬰留停期間，其中卅日可依需要以日為單位申請；勞動部統計，到二月底，申請單日育嬰留停男性比率上升至百分之四十四點三，男性參與家庭照顧的意願有大幅成長。

婦團籲育嬰假擴及8歲以下

育嬰照顧彈性化政策，上路二個月，申請單日育嬰留停男性大增。婦團表示，根據國外研究，家務分工平等會增加女性懷第二胎的意願，但也建議育嬰假能擴大到八歲以下小孩，因為一旦腸病毒全班停課，家長請假需求還是會有。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。