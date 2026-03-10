單日育嬰留停 男性增至4成

今年元旦上路的「育嬰照顧彈性化」新制，勞工於子女三歲前可申請的兩年育嬰留停期間，其中卅日可依需要以日為單位申請；勞動部統計，到二月底，申請單日育嬰留停男性比率上升至百分之四十四點三，男性參與家庭照顧的意願有大幅成長。

以「日」為單位申請育嬰留職停薪，合併不超過卅日，期間仍有八成投保薪資補貼，曾申請單日育嬰留停的陳先生說，碰到孩子生病時，這些彈性假就很有幫助，否則過去一次就要請好幾個月，也擔心錯過職場升遷機會。王先生則感嘆，新制看得到吃不到，因為他已經把六個月有八成薪的育嬰留停，一次用完了。

根據勞動部最新統計顯示，截至二○二六年二月底止，以日申請育嬰留職停薪津貼申請人數計二七八七人，占總申請人數一萬四三三五人的百分之十九，其中女性為一五五○人，占比約百分之五十五點六，男性為一二三七人，占比約百分之四十四點三，男性申請比率高於去年整體的百分之廿七點八。

以育嬰起迄日數未滿卅日計為一筆統計，申請筆數五二五二筆，占育嬰留停津貼總申請筆數百分之卅點六，其中以申請一日為大宗，占以日申請筆數的百分之五十點七。

勞動部長洪申翰表示，過去在制度缺乏彈性時，申請的性別比例懸殊，雖然不分家長性別都能申請，但大部分申請育嬰留停都集中在女性，造成照顧責任的性別分工不夠平等。推動育嬰留停彈性化的初衷，除了要力挺育兒家長，也希望進一步促進性別平等。

洪申翰指出，歷年數據也顯示，制度愈具彈性，愈能提升男性參與家庭照顧的意願與比例，未來勞動部將持續精進相關措施，讓職場環境對友善育兒更加友善，同時也兼顧企業攬才留人、運作與發展。

勞動部進一步分析，觀察今年一月及二月數據可發現，雖二月工作天數較一月少，但以日申請彈性育嬰留停的人數卻比一月更多，顯示有愈來愈多家長善用新制。此外，以日申請案件約有六成以累積多日一次辦理方式申辦，預計三月以後仍會有家長採取累積多日後一次申報的方式提出申請。