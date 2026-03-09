快訊

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

丈夫半夜臉發黑妻子嚇怕！血氧剩55% 醫生：幾乎每分鐘都在缺氧

香港01／ 撰文／田中貴
一位男病人形容自己「白天像行屍走肉」，完全沒有精神，妻子更指「他常常睡到一半突然完全沒有聲音，臉色發黑」，甚至有次臉色猶如茄子，嚇到她起身。睡眠。圖/AI生成
一位男病人形容自己「白天像行屍走肉」，完全沒有精神，妻子更指「他常常睡到一半突然完全沒有聲音，臉色發黑」，甚至有次臉色猶如茄子，嚇到她起身。睡眠。圖/AI生成

許多人都會打鼻鼾，後果原來可以非常嚴重。台灣1名醫生分享病例，男病人形容自己「白天像行屍走肉」，完全沒有精神，妻子更指「他常常睡到一半突然完全沒有聲音，臉色發黑」，甚至有次臉色猶如茄子，嚇到她起身。經檢查，男病人呼吸暫停低通氣指數是86.1次/小時，最低血氧55%，即是幾乎每分鐘都在缺氧，大腦、心臟和血管反覆承受壓力，病人若未及時獲得治療，心血管風險會明顯上升。醫生同時整理臨床上常用的「STOP-BANG問卷」，讓大家評估，必要時請即求醫。

妻子形容丈夫︰臉色發黑，有次真的像茄子的顏色

耳鼻喉科醫師蔡明劭在其facebook專頁表示，男病人求診時表示「醫師，我白天像行屍走肉」，上班提不起勁，開會頻頻打瞌睡，開車期間精神渙散，妻子更形容「他常常睡到一半突然完全沒有聲音，臉色發黑，有一次真的像茄子的顏色，我嚇到整個人彈起來」。

男病人幾乎每分鐘都在缺氧

病人接受睡眠檢查，報告顯示其呼吸暫停低通氣指數是86.1次/小時，血氧最低只剩 55%，即是幾乎每分鐘都在缺氧，在整個夜晚中，大腦、心臟和血管反覆承受壓力，導致白天疲憊。蔡醫生指出長期嚴重缺氧，可能出現精神不濟、記憶力下降、血壓升高、心律不整、代謝惡化等情況。

未能及時獲得治理 心血管風險上升

蔡醫生解釋，許多人誤以為只是疲累，但其實是身體在慢性窒息，睡眠呼吸中止症不只是「打呼大聲」，當血氧降到55%已經接近危險臨界值，如果患者未能及時獲得治理，心血管風險會明顯上升，不過在完成完整評估後，醫生並非「讓打呼變小聲，而是讓呼吸真正恢復順暢」，為病人打造最合適的治療方法，恢復元氣。

問卷方便評估風險

蔡醫生同時整理臨床上常用的「STOP-BANG問卷」，必要時為家人或自己評估，請回答「是」或「否」，3題以上「是」屬於中高風險，5題以上，強烈建議安排睡眠檢查：

延伸閱讀：

66歲翁誤吞紅棗核險死 腸閉塞肚脹如懷孕七個月…醫生警告這類人

20歲女每天保持1飲食習慣 醫生證實患糖尿病…2根腳趾壞死慘截肢

文章授權轉載自《香港01》

病人 醫生 妻子

相關新聞

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

為讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。根據統計，申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%。勞動部長洪申翰表示，彈性育嬰留停新制已見成效，也大幅促進性別平等。

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時40分針對基隆、北海岸發布大雨特報，恐一路下到明天。

LACOSTE巴黎秋冬秀：一場被驟雨打斷的網球賽成靈感重塑運動優雅

在巴黎登場的LACOSTE 2026秋冬時裝秀，把伸展台搬進法國網球公開賽的中央球場Court Philippe-Chatrier。模特兒頂著彷彿被雨水打濕的頭髮走上球場，整場秀像是一段被驟雨打斷的比賽重新開始，本季靈感，正來自「一場因暴雨暫停的網球賽」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。