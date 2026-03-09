快訊

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲。本報資料照片
大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲。本報資料照片

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

黃軒也說，表面上看起來健康的人，也可能因為一些隱藏的危險因素面臨猝死風險。易猝死的五大典型危險族群如下：

1.年長者

隨著年齡增長，心血管系統功能逐漸退化，對溫度變化的適應能力較差，容易因寒冷誘發心血管疾病

2.三高者（高血壓、高血糖、高血脂）

這些慢性疾病會增加心血管負擔，特別是在低溫環境下，血管收縮可能引發急性心肌梗塞或中風。

3.吸菸者

吸菸會損害血管內壁，增加血栓形成的風險，寒冷天氣更容易加劇這些問題。

4.愛喝酒者

酒精會擴張血管，導致體溫流失更快，增加低溫環境下的猝死風險。

5.肥胖者

肥胖會加重心臟負擔，並且脂肪層可能干擾體溫調節，增加心血管疾病的風險。

還有一些看似健康的人，其實也屬於「非典型高危險族群」，黃軒指出，這些人往往因為生活習慣或忽視健康細節而面臨猝死風險：

1.暴飲暴食者

冬季常見的暴飲暴食行為會導致血液集中於消化系統，心臟負擔突然增加，可能引發急性心肌梗塞。

2.缺乏運動者

長期缺乏運動會導致心血管功能下降，身體對寒冷的適應能力減弱，增加猝死風險。

3. 喜歡酒後或飯後泡澡、酒醉者

飯後或酒後泡澡會導致血液重新分配，心臟負擔加重，特別是在冬季高溫浴室與低溫環境的溫差下，容易引發心血管危機。

4.情緒起伏大者

壓力過大或情緒波動會影響交感神經系統，導致心律不整或血壓波動，增加猝死的可能性。

5.感冒久未癒者

感冒病毒可能侵入心肌，引發心肌炎或心律不整，若忽視保暖或未及時就醫，可能導致猝死。

許多人可能認為，猝死只會發生在有慢性疾病或年長者身上，但事實並非如此。黃軒指出，寒冷天氣對心血管系統的影響是全方位的，即使年輕、看似健康的人，也可能因為生活中的「不良習慣」或「忽視健康」細節而成為高危險族群。暴飲暴食、缺乏運動、誤以為喝酒、吸菸可以取暖者或情緒壓力過大，都可能在寒冬中成為致命的隱患。

如何預防這些猝死？黃軒建議：

1.注意保暖：尤其是耳朵、頸部等容易忽略的部位，外出時可佩戴圍巾和帽子。

2.避免劇烈溫差：起床時應緩慢離開被窩，洗澡時注意水溫適中，避免突然暴露於冷空氣中

3.健康飲食：避免暴飲暴食，減少高油、高鹽食物的攝取

4.適量運動：保持每週150分鐘的中等強度運動，有助於增強心血管功能。

5.及時就醫：若感冒後出現胸悶、心悸等症狀，應立即就醫檢查。

●黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

https://www.facebook.com/share/1BCKYQQr5Y/

心血管疾病 風險

延伸閱讀

經典賽／台灣首贏南韓創下紀錄！全民陷入瘋狂 醫：小心「狂歡症候群」

睡眠呼吸中止症 易釀心血管疾病、憂鬱症

血壓降不下 睡眠呼吸中止症作祟

相關新聞

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

為讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。根據統計，申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%。勞動部長洪申翰表示，彈性育嬰留停新制已見成效，也大幅促進性別平等。

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時40分針對基隆、北海岸發布大雨特報，恐一路下到明天。

LACOSTE巴黎秋冬秀：一場被驟雨打斷的網球賽成靈感重塑運動優雅

在巴黎登場的LACOSTE 2026秋冬時裝秀，把伸展台搬進法國網球公開賽的中央球場Court Philippe-Chatrier。模特兒頂著彷彿被雨水打濕的頭髮走上球場，整場秀像是一段被驟雨打斷的比賽重新開始，本季靈感，正來自「一場因暴雨暫停的網球賽」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。