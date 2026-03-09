大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

黃軒也說，表面上看起來健康的人，也可能因為一些隱藏的危險因素面臨猝死風險。易猝死的五大典型危險族群如下：

1.年長者

隨著年齡增長，心血管系統功能逐漸退化，對溫度變化的適應能力較差，容易因寒冷誘發心血管疾病。

2.三高者（高血壓、高血糖、高血脂）

這些慢性疾病會增加心血管負擔，特別是在低溫環境下，血管收縮可能引發急性心肌梗塞或中風。

3.吸菸者

吸菸會損害血管內壁，增加血栓形成的風險，寒冷天氣更容易加劇這些問題。

4.愛喝酒者

酒精會擴張血管，導致體溫流失更快，增加低溫環境下的猝死風險。

5.肥胖者

肥胖會加重心臟負擔，並且脂肪層可能干擾體溫調節，增加心血管疾病的風險。

還有一些看似健康的人，其實也屬於「非典型高危險族群」，黃軒指出，這些人往往因為生活習慣或忽視健康細節而面臨猝死風險：

1.暴飲暴食者

冬季常見的暴飲暴食行為會導致血液集中於消化系統，心臟負擔突然增加，可能引發急性心肌梗塞。

2.缺乏運動者

長期缺乏運動會導致心血管功能下降，身體對寒冷的適應能力減弱，增加猝死風險。

3. 喜歡酒後或飯後泡澡、酒醉者

飯後或酒後泡澡會導致血液重新分配，心臟負擔加重，特別是在冬季高溫浴室與低溫環境的溫差下，容易引發心血管危機。

4.情緒起伏大者

壓力過大或情緒波動會影響交感神經系統，導致心律不整或血壓波動，增加猝死的可能性。

5.感冒久未癒者

感冒病毒可能侵入心肌，引發心肌炎或心律不整，若忽視保暖或未及時就醫，可能導致猝死。

許多人可能認為，猝死只會發生在有慢性疾病或年長者身上，但事實並非如此。黃軒指出，寒冷天氣對心血管系統的影響是全方位的，即使年輕、看似健康的人，也可能因為生活中的「不良習慣」或「忽視健康」細節而成為高危險族群。暴飲暴食、缺乏運動、誤以為喝酒、吸菸可以取暖者或情緒壓力過大，都可能在寒冬中成為致命的隱患。

如何預防這些猝死？黃軒建議：

1.注意保暖：尤其是耳朵、頸部等容易忽略的部位，外出時可佩戴圍巾和帽子。 2.避免劇烈溫差：起床時應緩慢離開被窩，洗澡時注意水溫適中，避免突然暴露於冷空氣中 3.健康飲食：避免暴飲暴食，減少高油、高鹽食物的攝取 4.適量運動：保持每週150分鐘的中等強度運動，有助於增強心血管功能。 5.及時就醫：若感冒後出現胸悶、心悸等症狀，應立即就醫檢查。

●黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

https://www.facebook.com/share/1BCKYQQr5Y/