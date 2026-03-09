快訊

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周四、周五另一波冷氣團發揮，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度。聯合報系資料照
明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周四、周五另一波冷氣團發揮，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度。聯合報系資料照

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

張承傳說，明（10日）大陸冷氣團持續發威，加上上半天受到華南雲系東移影響，水氣較多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫降雨，清晨中南部平地也有零星降雨；下半天東半部、恆春半島、西半部山區有局部短暫降雨。

周三（11日）白天冷氣團減弱，東部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴；周四（12日）另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，迎風面的基隆北海岸、東北部、東部地區有局部短暫降雨，桃園以北、東南部、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

周五（13日）持續受到大陸冷氣團影響，但水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨；周六（14日）冷氣團減弱，各地大多為晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫降雨。

周日、下周一（15、16日）天氣與周六類似，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，張承傳指出，明天至周三清晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部高溫14至16度，低溫12至16度，局部地區低溫甚至恐下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，其他地區高溫18至20度，低溫15至17度。

周三白天冷氣團減弱，氣溫回升，北部約21度，中南部25至27度；周四、周五受到另一波大陸冷氣團影響，其中，周五清晨最冷，受到輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫10至12度，高溫17至20度，其他地區低溫13至15度，高溫22至24度，日夜溫差大。

周六冷氣團減弱，氣溫回升，高溫北部回升到約22至24度，中南部26至28度；周日至下周一西半部、宜花低溫13至16度，台東17至19度，高溫北部、宜花21至24度，中南部26至28度。

另外，張承傳表示，明天3000公尺以上山區有降雪機率，提醒民眾留意。

大陸 高溫 低溫

延伸閱讀

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

2波冷氣團接力 先濕後乾

乍暖還寒！今起2波冷氣團接力南下

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 吳德榮：明晚周三晨低溫探10度以下

相關新聞

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

為讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。根據統計，申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%。勞動部長洪申翰表示，彈性育嬰留停新制已見成效，也大幅促進性別平等。

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時40分針對基隆、北海岸發布大雨特報，恐一路下到明天。

LACOSTE巴黎秋冬秀：一場被驟雨打斷的網球賽成靈感重塑運動優雅

在巴黎登場的LACOSTE 2026秋冬時裝秀，把伸展台搬進法國網球公開賽的中央球場Court Philippe-Chatrier。模特兒頂著彷彿被雨水打濕的頭髮走上球場，整場秀像是一段被驟雨打斷的比賽重新開始，本季靈感，正來自「一場因暴雨暫停的網球賽」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。