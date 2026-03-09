2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

張承傳說，明（10日）大陸冷氣團持續發威，加上上半天受到華南雲系東移影響，水氣較多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫降雨，清晨中南部平地也有零星降雨；下半天東半部、恆春半島、西半部山區有局部短暫降雨。

周三（11日）白天冷氣團減弱，東部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴；周四（12日）另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，迎風面的基隆北海岸、東北部、東部地區有局部短暫降雨，桃園以北、東南部、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

周五（13日）持續受到大陸冷氣團影響，但水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨；周六（14日）冷氣團減弱，各地大多為晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫降雨。

周日、下周一（15、16日）天氣與周六類似，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，張承傳指出，明天至周三清晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部高溫14至16度，低溫12至16度，局部地區低溫甚至恐下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，其他地區高溫18至20度，低溫15至17度。

周三白天冷氣團減弱，氣溫回升，北部約21度，中南部25至27度；周四、周五受到另一波大陸冷氣團影響，其中，周五清晨最冷，受到輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫10至12度，高溫17至20度，其他地區低溫13至15度，高溫22至24度，日夜溫差大。

周六冷氣團減弱，氣溫回升，高溫北部回升到約22至24度，中南部26至28度；周日至下周一西半部、宜花低溫13至16度，台東17至19度，高溫北部、宜花21至24度，中南部26至28度。

另外，張承傳表示，明天3000公尺以上山區有降雪機率，提醒民眾留意。