飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

張家銘於臉書表示，油脂能不能順利消化，必須靠膽汁幫忙，肝臟會分泌膽汁，膽汁含有膽汁酸，將油脂變成很細小的顆粒，幫助腸道順利吸收，當膽汁消化脂肪的能力變弱時，吃油膩的食物，就會感覺腹脹、排便變快、疲倦，這不只和腸胃有關，往往還會慢慢影響血管健康。

其實，膽汁酸是依靠腸道菌調整，腸道菌平衡時，膽汁酸的調節也會比較穩定，油脂代謝、膽固醇處理與發炎反應，將會維持在比較健康的狀態。一旦腸道菌失衡，膽汁酸比例可能改變，造成油脂消化能力下降，身體開始出現不舒服訊號，甚至腸道菌失衡時，脂肪酸代謝也會變得不順，膽固醇也比較容易累積，同時發炎訊號會慢慢增加。

張家銘說，在這樣的環境下，血管內壁就比較容易堆積脂質，時間一久，就可能形成動脈粥樣硬化，當生活壓力變大、睡眠變少、飲食變亂時，腸胃往往會先出現變化。

為避免膽汁消化脂肪能力失調，張家銘建議，需調整腸道菌環境，包括適度補充益生菌，以及水溶性膳食纖維，如燕麥、豆類、菇類、海藻、蘋果、秋葵與地瓜，並保持規律運動、固定作息、避免深夜進食、讓睡眠充足，有助於讓整個代謝系統重新找到節律。因此，油吃多不舒服是身體警訊，甚至影響代謝與血管健康，務必提高警覺。