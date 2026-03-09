身高縮水、駝背及痠痛加劇 骨質疏鬆3警訊

台灣65歲以上女性1/6患罹患骨質疏鬆，有的熟女年紀未老，只是走路不穩以手扶牆就手腕骨折。骨質疏鬆症學會今天提醒，駝背加劇、腰痠背痛、身高減少是骨鬆警訊，女性更要注意。

三八婦女節剛過，中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生透過新聞稿提醒，台灣已邁入超高齡社會，骨質疏鬆正是台灣65歲以上老人常見慢性病第4名。尤其因女性巔峰骨量較男性低，加上停經後雌激素減少，也會加速骨質流失。

韓德生指出，個案中曾有平日有腰痠背痛、抽筋情形的45歲女性，某次在家走路有點不平衡，順勢以手扶牆，沒有明顯跌倒或劇烈碰撞，就手腕疼痛腫脹，就醫才發現手腕骨折，進一步檢測已有明顯骨質流失情形。

韓德生說明，50到59歲女性族群，較40至49歲時骨質流失率增加22倍，若未及早介入，骨折死亡風險將大幅上升。中華民國骨質疏鬆症學會資料亦顯示，50歲以上女性因骨鬆骨折與併發症的死亡風險，更為男性3.37倍，代表骨鬆不僅影響行動力，也與死亡風險密切相關。

然而，骨質疏鬆被稱為「沉默的疾病」，初期往往缺乏明顯警訊。韓德生指出，其初期症狀可能僅出現下背部隱隱作痛、站立一段時間便感到痠痛不適，甚至逐漸出現駝背、變矮，或手部握力減弱導致彎腰或提重物時特別吃力；但相關症狀常被誤認為自然老化或體力下降而忽略，直到骨折才驚覺事情嚴重性。

骨鬆醫學會2025年治療指引指出，民眾平時可透過身高、年齡、體重評估自身骨質疏鬆風險。建議每半年定期追蹤，若身高減少超過4公分，應強烈懷疑有骨質疏鬆症。也可以［年齡（歲）–體重（公斤）］x 0.2，了解風險程度，若數值高於2，即表示罹患骨質疏鬆機率達約6成，應及早進行進一步檢查。

韓德生提醒，平時應從「營養補充、規律運動及骨密檢測」3關鍵著手，逆轉骨齡、力抗骨鬆，守護行動力與長遠生活品質。