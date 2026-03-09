快訊

經典賽Live／5局打完南韓5：1澳洲 若比分維持澳洲晉級

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
根據統計，今年截至目前申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%，較去年整體男性申請比例27.8%，高出16.5%。記者李柏澔／攝影
根據統計，今年截至目前申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%，較去年整體男性申請比例27.8%，高出16.5%。記者李柏澔／攝影

為讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。根據統計，申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%。勞動部長洪申翰表示，彈性育嬰留停新制已見成效，也大幅促進性別平等。

根據勞動部最新統計顯示，截至2026年2月底止，以「日」申請育嬰留職停薪津貼申請人數計2787人，占總申請人數1萬4335人的19%，其中女性為1550人（55.6%），男性為1237人（44.3%），男性申請比率高於去年整體的27.8%。

此外，又以育嬰起迄日數未滿30日統計，以日申請筆數計5252筆，占育嬰留停津貼總申請筆數30.6%，其中以申請1日為大宗，占以日申請筆數的50.7%，

洪申翰表示，過去在制度缺乏彈性時，申請的性別比例懸殊，雖然不分家長性別都能申請，但大部分申請育嬰留停都集中在女性，造成照顧責任的性別分工不夠平等。推動育嬰留停彈性化的初衷，除了要力挺育兒家長，也希望進一步促進性別平等

洪申翰指出，歷年數據也顯示，制度越具彈性，越能提升男性參與家庭照顧的意願與比例，未來勞動部將持續精進相關措施，讓職場環境對友善育兒更加友善，同時也兼顧企業攬才留人、運作與發展。

勞動部進一步分析，觀察今年1月及2月數據可發現，雖2月工作天數較1月少，但以日申請彈性育嬰留停的人數卻比1月更多，顯示有越來越多家長善用新制。此外，以日申請案件約有6成以累積多日一次辦理方式申辦，預計3月以後仍會有家長採取累積多日後一次申報的方式提出申請，因此1月及2月實際育嬰留停案件，仍可能隨後續補申報案件納入而進一步增加。

性別 性別平等 洪申翰

延伸閱讀

育嬰留停男性增至44.3% 勞長洪申翰：促進性平已見效

北市推育兒減工時 已近80家企業申請

補助企業托育 新設硬體可領600萬

衛福部：現行制度對婚生、非婚生無差別待遇

相關新聞

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時40分針對基隆、北海岸發布大雨特報，恐一路下到明天。

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

吃宵夜像在大腦放火？醫師揭生理時鐘影響：身體更容易囤脂

減重醫師蕭捷健近日在臉書分享「宵夜與發胖」的關係，他形容深夜吃東西就像在大腦裡「放火」。很多人以為只要熱量相同，身體反應就一樣，但其實進食時間也會影響代謝。他指出，同樣約500大卡的食物，若在傍晚6點吃與晚上11點吃，對飢餓感、能量消耗與脂肪儲存的影響都不同。

費仔連2天開轟 網友敲碗健保卡 專家解析最快途徑 健保署長也回應了

2026年世界棒球經典賽，台灣於昨迎戰南韓，萬眾矚目的「台韓大戰」最終經延長10局，台灣以5：4險勝韓國。比賽中，台美混血好手Stuart Fairchild「費爾柴德」（網友暱稱費仔），表現耀眼，尤其8局上逆轉2分砲，幫助台灣重奪領先，並引發網友熱議，甚至開玩笑喊「給他健保卡」。

疑請身心調適假考績由甲降為乙 桃產總、清促會明桃市府前抗議

今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。