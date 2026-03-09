男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

為讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境，勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。根據統計，申請單日育嬰留停男性比率上升至44.3%。勞動部長洪申翰表示，彈性育嬰留停新制已見成效，也大幅促進性別平等。

根據勞動部最新統計顯示，截至2026年2月底止，以「日」申請育嬰留職停薪津貼申請人數計2787人，占總申請人數1萬4335人的19%，其中女性為1550人（55.6%），男性為1237人（44.3%），男性申請比率高於去年整體的27.8%。

此外，又以育嬰起迄日數未滿30日統計，以日申請筆數計5252筆，占育嬰留停津貼總申請筆數30.6%，其中以申請1日為大宗，占以日申請筆數的50.7%，

洪申翰表示，過去在制度缺乏彈性時，申請的性別比例懸殊，雖然不分家長性別都能申請，但大部分申請育嬰留停都集中在女性，造成照顧責任的性別分工不夠平等。推動育嬰留停彈性化的初衷，除了要力挺育兒家長，也希望進一步促進性別平等。

洪申翰指出，歷年數據也顯示，制度越具彈性，越能提升男性參與家庭照顧的意願與比例，未來勞動部將持續精進相關措施，讓職場環境對友善育兒更加友善，同時也兼顧企業攬才留人、運作與發展。

勞動部進一步分析，觀察今年1月及2月數據可發現，雖2月工作天數較1月少，但以日申請彈性育嬰留停的人數卻比1月更多，顯示有越來越多家長善用新制。此外，以日申請案件約有6成以累積多日一次辦理方式申辦，預計3月以後仍會有家長採取累積多日後一次申報的方式提出申請，因此1月及2月實際育嬰留停案件，仍可能隨後續補申報案件納入而進一步增加。