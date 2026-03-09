快訊

藝術介入社會 兩廳院聯手4縣市推動樂齡關懷

中央社／ 台北9日電

台灣已邁入超高齡社會，國家兩廳院今天宣告「藝術出走2.0」第3年計畫，與台南等4縣市接力呈現「夜路不怕黑」在地版本，透過表演藝術深化對樂齡族群的關懷。

兩廳院藝術總監劉怡汝今天在記者會上表示，兩廳院 2024年宣告「藝術出走」轉型，從原本的「走出去」，轉型成「走進去」，今年進入第3年擴散計畫，將有4縣市響應演出，「我們透過表演藝術深化社會對超高齡與失智議題的理解與關懷，更希望呼朋引伴，共同推動樂齡與失智友善環境。」

根據兩廳院今天發布的新聞資料，延續過去兩年已經完成的「夜路不怕黑」台日共創遊走式演出、「給自己的情書」書寫行動以及共創工作坊，今年澎湖、台南、台中以及嘉義等4縣市響應演出「夜路不怕黑」同名在地版本之外，也邀請導演侯季然創作紀錄片，系統化保存「夜路不怕黑」首演版過程。

兩廳院「給自己的情書」展覽也自即日起至4月26日於國家戲劇院開展，展出去年計畫中作家袁瓊瓊、楊翠及郭強生帶領民眾寫下的生命印記，線上與線下共666人響應。

在今天記者會上，聲音藝術家王榆鈞重新改編展覽配樂進行現場演出，並邀請歌手萬芳共同獻唱其創作曲「盼望」，觸動人心。

劉怡汝表示，透過「夜路不怕黑」跨國共創契機，試圖建立一套由藝文團隊、地方政府與在地社區共構的實踐模型，將表演藝術轉化為一套可持續運用的「工作方法」，透過紀錄片傳遞力量，讓藝術與社會脈動相呼應，「相信我們今天做的，就是未來寫給自己的情書。」

