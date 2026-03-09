青光眼1/4屬年輕型 醫籲35歲起定期測視野缺損值

初春季節交替，是急性青光眼好發季。青光眼非銀髮族專屬，據統計，台灣患者1/4是年輕型。醫師提醒眼壓正常不等於沒問題，建議35歲起定期檢測視野缺損值（MD值），以利控制。

根據衛生福利部113年度全民健康保險醫療統計年報，全台青光眼患者已超過52.5萬人，且每年平均以約5%的速度增加。受高度近視與長時間使用3C產品影響，50歲以下青光眼患者人數高達12萬2659人，占整體患者23.3%，等同於約1/4為年輕型青光眼患者。

台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主治醫師呂大文今天在記者會表示，青光眼是導致視神經逐漸退化的慢性眼疾，一旦受損，便難以恢復。臨床估計約50%至80%患者不自知已患病，許多人往往是在健康檢查或因其他眼部問題就醫時，才意外被診斷出來。

很多人以為眼壓正常就沒事，但亞洲人85%屬於正常眼壓型青光眼，比率遠高於全球平均值40%。呂大文指出，青光眼控制真正關鍵不只是眼壓，而是視神經功能是否正在惡化，需透過「視野檢查」的視野缺損值（MD值），才可能妥善控制、將惡化踩煞車，讓視力到老都夠用。

青光眼早期多從周邊視野開始受損，另一隻眼會自動補償，患者不易察覺，當實際感覺視力變差時，視神經往往已經萎縮到一定程度，治療成效也會大受影響。三大高風險族群，為高度近視500度以上、家族病史、長期使用類固醇，呂大文建議35歲以上的民眾可定期檢測MD值等檢查。

「眼壓正常不等於沒有青光眼。」三軍總醫院青光眼專科主治醫師陳怡豪表示，MD值是判斷青光眼嚴重程度與惡化速度的重要指標。MD值負值越大，代表視野功能越差。0dB到負6dB之間屬輕度，患者主觀「無感」，生活不受影響，容易忽視治療。

陳怡豪說明，MD值負6到負12dB為中度，患者在這個階段會開始察覺到視力變化，如開車轉彎會擦撞、視野周邊亮度差；小於負12dB則為重度，開始明顯受影響，生活品質大幅降低，若接近負30dB則已逼近失明。

陳怡豪指出，青光眼治療不能只看單次檢查，而是要看惡化速度，MD值變化可看出青光眼惡化趨勢。若MD值每年下降超過1dB，代表病情正在加速惡化，10至20年內可能出現嚴重視損；當患者每年下降控制在0.2至0.3dB，多數患者有機會一輩子不會失明。

假設一名30歲患者MD值為負10dB，若每年下降超過1dB，20年後可能接近高度失明風險。陳怡豪說，若35歲患者控制至每年減少0.2至0.3dB，可大幅延長視力使用年限，降低失明風險，提醒越年輕的患者，須越積極控制惡化速度，若MD值持續惡化或加速，應立即與主治醫師反映。

林口長庚醫院青光眼科主任李泳松指出，青光眼治療包含藥物、雷射與手術，需依病情選擇策略。首選為點眼藥水，但常有用藥遵從性問題；若控制不佳或眼壓波動大，可與醫師討論雷射或微創手術等進階治療，手術治療不一定只能當最後線治療手段。