快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

青光眼1/4屬年輕型 醫籲35歲起定期測視野缺損值

中央社／ 台北9日電

初春季節交替，是急性青光眼好發季。青光眼非銀髮族專屬，據統計，台灣患者1/4是年輕型。醫師提醒眼壓正常不等於沒問題，建議35歲起定期檢測視野缺損值（MD值），以利控制。

根據衛生福利部113年度全民健康保險醫療統計年報，全台青光眼患者已超過52.5萬人，且每年平均以約5%的速度增加。受高度近視與長時間使用3C產品影響，50歲以下青光眼患者人數高達12萬2659人，占整體患者23.3%，等同於約1/4為年輕型青光眼患者。

台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主治醫師呂大文今天在記者會表示，青光眼是導致視神經逐漸退化的慢性眼疾，一旦受損，便難以恢復。臨床估計約50%至80%患者不自知已患病，許多人往往是在健康檢查或因其他眼部問題就醫時，才意外被診斷出來。

很多人以為眼壓正常就沒事，但亞洲人85%屬於正常眼壓型青光眼，比率遠高於全球平均值40%。呂大文指出，青光眼控制真正關鍵不只是眼壓，而是視神經功能是否正在惡化，需透過「視野檢查」的視野缺損值（MD值），才可能妥善控制、將惡化踩煞車，讓視力到老都夠用。

青光眼早期多從周邊視野開始受損，另一隻眼會自動補償，患者不易察覺，當實際感覺視力變差時，視神經往往已經萎縮到一定程度，治療成效也會大受影響。三大高風險族群，為高度近視500度以上、家族病史、長期使用類固醇，呂大文建議35歲以上的民眾可定期檢測MD值等檢查。

「眼壓正常不等於沒有青光眼。」三軍總醫院青光眼專科主治醫師陳怡豪表示，MD值是判斷青光眼嚴重程度與惡化速度的重要指標。MD值負值越大，代表視野功能越差。0dB到負6dB之間屬輕度，患者主觀「無感」，生活不受影響，容易忽視治療。

陳怡豪說明，MD值負6到負12dB為中度，患者在這個階段會開始察覺到視力變化，如開車轉彎會擦撞、視野周邊亮度差；小於負12dB則為重度，開始明顯受影響，生活品質大幅降低，若接近負30dB則已逼近失明。

陳怡豪指出，青光眼治療不能只看單次檢查，而是要看惡化速度，MD值變化可看出青光眼惡化趨勢。若MD值每年下降超過1dB，代表病情正在加速惡化，10至20年內可能出現嚴重視損；當患者每年下降控制在0.2至0.3dB，多數患者有機會一輩子不會失明。

假設一名30歲患者MD值為負10dB，若每年下降超過1dB，20年後可能接近高度失明風險。陳怡豪說，若35歲患者控制至每年減少0.2至0.3dB，可大幅延長視力使用年限，降低失明風險，提醒越年輕的患者，須越積極控制惡化速度，若MD值持續惡化或加速，應立即與主治醫師反映。

林口長庚醫院青光眼科主任李泳松指出，青光眼治療包含藥物、雷射與手術，需依病情選擇策略。首選為點眼藥水，但常有用藥遵從性問題；若控制不佳或眼壓波動大，可與醫師討論雷射或微創手術等進階治療，手術治療不一定只能當最後線治療手段。

患者

延伸閱讀

外科神刀手／奧斯卡眼科院長張正忠 國內白內障手術示範先鋒 回放手術畫面追求精準

睡眠呼吸中止症 易釀心血管疾病、憂鬱症

健康主題館／聽損易失智 50歲後應積極篩檢

血壓降不下 睡眠呼吸中止症作祟

相關新聞

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時40分針對基隆、北海岸發布大雨特報，恐一路下到明天。

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

吃宵夜像在大腦放火？醫師揭生理時鐘影響：身體更容易囤脂

減重醫師蕭捷健近日在臉書分享「宵夜與發胖」的關係，他形容深夜吃東西就像在大腦裡「放火」。很多人以為只要熱量相同，身體反應就一樣，但其實進食時間也會影響代謝。他指出，同樣約500大卡的食物，若在傍晚6點吃與晚上11點吃，對飢餓感、能量消耗與脂肪儲存的影響都不同。

費仔連2天開轟 網友敲碗健保卡 專家解析最快途徑 健保署長也回應了

2026年世界棒球經典賽，台灣於昨迎戰南韓，萬眾矚目的「台韓大戰」最終經延長10局，台灣以5：4險勝韓國。比賽中，台美混血好手Stuart Fairchild「費爾柴德」（網友暱稱費仔），表現耀眼，尤其8局上逆轉2分砲，幫助台灣重奪領先，並引發網友熱議，甚至開玩笑喊「給他健保卡」。

疑請身心調適假考績由甲降為乙 桃產總、清促會明桃市府前抗議

今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。