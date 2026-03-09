快訊

2026金點新秀設計獎 攜手文總增設年度特別獎

中央社／ 台北9日電

設計應對變化，金點新秀設計獎今年攜手文總，首設「島嶼韌性設計獎」聚焦在天災、災害或外部威脅時，如何提升社會韌性，還有「文化播種設計獎」期望持續挖掘台灣文化。

金點新秀設計獎由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院及台灣優良設計協會共同執行，台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，2026金點新秀設計獎即日起開放徵件，至23日下午5時止，今年首度與中華文化總會合作增設2項年度特別獎，鼓勵年輕設計師回應社會需求、扎根台灣文化。

今年新增的「島嶼韌性設計獎」與「文化播種設計獎」皆採推薦制，須由各校系推薦作品參賽，每系限推薦2件。其中「島嶼韌性設計獎」鼓勵產品設計與社會設計領域的創新提案，以回應台灣防衛韌性與公共安全需求，為更安全且穩定的未來社會提出解方。

而「文化播種設計獎」則以台灣文化為核心，鼓勵將島嶼的故事、歷史、語言與生活經驗，轉化為兒童教育內容，期望透過設計的力量，培養下一代對台灣文化的理解與認同。獎項將自產品設計、傳達設計、數位影像設計與數位互動設計等4大類別作品進行評選。

金點新秀設計獎設有9大參賽類別，包括產品設計類、傳達設計類、數位影像設計類、數位互動設計類、空間設計類、時尚設計類、工藝設計類、社會設計類及產學合作設計類。此外也設立「包裝設計特別獎」與「循環設計特別獎」，鼓勵學生透過設計思維，探索更具前瞻性的包裝與環境解方。

金點新秀設計獎設有多項獎金，9大參賽類別將各選出1名象徵最高榮譽的「金點新秀年度最佳設計獎」，每名可獲新台幣10萬元獎金；各類別也將選出至少5名「金點新秀設計獎」得主，每名可獲新台幣2萬元。

今年新增的「島嶼韌性設計獎」與「文化播種設計獎」將各選出1名得主，頒發獎狀一紙及新台幣3萬元獎金。「包裝設計特別獎」與「循環設計特別獎」將各選出3名得主，每名頒發新台幣2萬元獎金。

產學合作 設計 社會韌性

