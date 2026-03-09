快訊

歌仔戲保存者王束花辭世享耆壽91歲 文化部頒旌揚狀

中央社／ 台北9日電
王束花是新北市公告的傳統表演藝術歌仔戲保存者。圖／新北市文化局提供
新北市傳統表演藝術歌仔戲」保存者王束花2月12日辭世，享耆壽91歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式並頒贈文化部旌揚狀，王束花長子林金龍代表受贈，表彰終生奉獻。

根據文資局發布的新聞資料，王束花生於1935年，出生於台南歌仔戲世家，自幼耳濡目染，12歲至內台劇團「明春園」學戲。在父親有意栽培之下，除歌仔戲曲調外，王束花還學習南管、北管曲調並運用於演出上。

王束花16歲至「新賽樂劇團」學習花旦，並拜當時名京劇演員李永雄為師，由京劇基本功學起，奠定扎實身段基礎，也習得不少京劇劇目。1970年與丈夫林竹岸創立「民權歌劇團」，創辦至今已逾50年，致力傳唱歌仔戲。

王束花歷經內台、廣播、賣藥團、外台、現代劇場等歌仔戲不同發展時期，演藝生涯超過一甲子，表演技藝精湛，唱唸做表細膩，具有扎實「腹內滾」的做活戲功力。長期耕耘民戲與文化場公演，保有歌仔戲多元的經典劇目，2020年經新北市政府公告認定為傳統表演藝術「歌仔戲」保存者。

陳濟民表示，王束花熟知不同時期歌仔戲的劇藝特色，能採納眾家之長，將歌仔戲的傳統情韻與表演技藝發揮得淋漓盡致，展現深層的文化意涵。她也積極培育後進，熱衷歌仔戲的薪傳推廣，為傳統表演藝術的保存奠定穩固基礎，其辭世將留給世人無限感念。

