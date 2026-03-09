32歲男短短三年視野剩一半 用眼過度「年輕青光眼患者」大幅攀升

全台青光眼患者人數正急速上升，最新數據顯示，已逾50萬人。醫師提醒，估計半數以上患者不知道自己已罹病，導致延誤治療，等到視力嚴重受損才就醫。青光眼不可逆，一旦視神經損傷即無法恢復，若不治療會導致永久失明，早發現、早診斷、早治療是守護剩餘視力的唯一方法。

台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科醫師呂大文指出，截至2024年底，全台青光眼患者已超過52.5萬人，每年平均以約5%的速度增加。臨床估計，高達50%至80%的患者並不知道自己罹病，多數是在體檢或因其他眼疾就醫時才意外發現，有些患者至中央視野受影響時才發現，神經已重度損傷。

「現代人高度用眼，特別是長時間使用3C產品、睡前關燈手機，易導致眼壓升高，增加罹患青光眼的風險。」呂大文表示，年輕青光眼患者呈現增加趨勢，根據健保署113年統計資料，50歲以下青光眼患者人數高達12萬2,659人，占整體患者23.3%，等同於約1/4為年輕型青光眼患者。

32歲的蘇先生表示，25歲準備做近視雷射時意外診斷出青光眼，遵照醫囑點眼藥水治療，三年後健康檢查再次發現右眼視力急遽下降，轉診至醫學中心後才知道眼壓已飆升至40mmHg，視野缺損值（MD，Mean Deviation）明顯下滑，顯示視神經功能正快速流失。

醫師評估，若僅以藥物控制，恐難有效減緩惡化速度，必須進行手術減緩視野功能惡化。考量工作與生活影響，蘇先生選擇傷口較小、恢復較快的微創導管濾泡手術，兩眼先後接受手術，術後眼壓逐漸穩定，至今未再惡化。雖然右眼已損傷的視野無法回復，但積極用藥、維持規律作息，延緩甚至停止病程惡化。

三軍總醫院青光眼專科醫師陳怡豪表示，不少患者診斷出青光眼後，忽略視神經功能持續惡化，對於視野缺損通常沒有明顯感覺。視野缺損值（MD值）是判斷青光眼嚴重程度與惡化速度的重要指標，MD值的負值愈大，代表視野功能愈差，0 dB到-6 dB之間屬輕度，-6到-12 dB為中度，小於-12dB則為重度。

「輕度青光眼，患者幾乎無感。」陳怡豪說，正常眼壓不代表沒青光眼，因為每個人視神經對壓力的耐受度不同，且眼睛有自我「代償」能力，透過視神經耐受性或血管調節來應對暫時性高壓，即使正常眼壓也有可能罹患，需長期追蹤，透過觀察MD值變化看出青光眼的惡化趨勢。

林口長庚紀念醫院青光眼科醫師李泳松指出，青光眼有藥物、雷射、手術等多元治療，應依照病情程度對應治療策略。第一線治療為眼藥水，但最新國際指引建議最多不使用超過三種藥物，當藥物帶來乾澀、紅癢等副作用難以耐受、已使用兩至三種藥物仍控制不佳，或眼壓波動大時，應討論評估進階治療。

隨著青光眼治療的進展，現階段有新型微創手術，李泳松表示，微創手術適合年輕患者、需快速恢復者，以及畏懼傳統手術的族群，幫助患者在惡化早期就能積極介入，延緩視野持續流失。除了手術以及用藥遵從性，更要避免熬夜、控制血壓與血糖、戒菸等，保持健康生活習慣。

青光眼高危險群

1.40歲以上族群

2.高度近視（500度以上）

3.家族青光眼病史

4.高眼壓者

5.糖尿病、高血壓、心血管疾病患者

6.長期使用類固醇者

7.眼睛受過傷