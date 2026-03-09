聽新聞
高雄長庚中醫師蔡明諺具備中西雙執照 獲頒「華佗醫療奉獻獎」
第三屆中醫師華佗醫療奉獻獎得獎名單揭曉，高雄長庚紀念醫院中醫部主任蔡明諺獲得「學術研究奉獻獎」，由賴清德總統親自頒獎。院方表示，蔡明諺取得中醫師與西醫師雙重執照，於國際SCI醫學期刊發表逾60篇論文，讓台灣中醫走向國際。
中醫師公會全國聯合會3月8日舉辦「2026國際中醫藥臨床學術大會」暨「第三屆中醫師華佗醫療奉獻獎」頒獎典禮，高雄長庚紀念醫院中醫部主任蔡明諺榮獲本屆「學術研究奉獻獎」。
高雄長庚指出，蔡明諺結合中醫傳統智慧與現代科學研究方法，承接衛福部「中醫多元發展計畫」、「急性後期照護整合模式」及「特色與智慧醫療發展」等項計畫，透過大數據分析與臨床研究，翻轉外界對中醫「只憑經驗」的刻板印象，讓中醫診療更具科學基礎與國際對話能力。
蔡明諺深耕腫瘤治療與慢性腎臟病照護，針對癌症患者化療後常見的「周邊神經病變」副作用，他帶領團隊以中醫「證型」為基礎的治療策略，協助許多癌症患者有效緩解不適，大幅提升治療後的生活品質。
蔡明諺說，這份榮譽不只是個人的成果，更是對高雄長庚長期深耕中西整合醫療的重要鼓勵，「榮譽屬於整個醫療團隊」，未來將持續帶領團隊結合智慧醫療與臨床研究，深化中西醫整合照護模式，為民眾打造更完善的健康防護網。
