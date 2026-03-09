鯉魚潭翻船「業者全停業生計難撐」縱管處：籲花蓮縣府盡速訂自治條例

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，花蓮縣政府質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護比例原則，業者也哀嚎突然停業生計難撐；對此，縱管處強調，潭區水域活動須安全、合法，呼籲花蓮縣府盡速訂定自治條例，讓業者可合法經營。

鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆致男童罹難事故，花東縱管處近日要求載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭的營業行為，不少業者哀嚎影響生計，花蓮縣府則認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

縱管處今再嚴正回應，保障遊客安全、必須合法是遊憩活動的最高基本原則，在安全、合法的前提下，業者也才能穩定營運，基於目前環境條件的改變，現有業者經營小船及浮具的營業行為僅有商業登記已然不足。

縱管處表示，為加強確保遊客的遊憩安全，依水域遊憩活動管理辦法第7條規定，公布自115年3月5日起，載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭的營業行為；業者在取得主管機關相關許可、檢查合格才具有營業條件。

縱管處指出，鯉魚潭位於花東縱谷國家風景區內，但載客小船及浮具等業者的商業登記、小船業者的營業登記主管機關為花蓮縣政府。交通部早在2010年1月8日已決議，對小船經營業由各地方政府以自治法規來規範管理。

目前包含台北市、南投縣、台南市、高雄市等多個縣市政府，均已依地方制度法第19條訂定載客小船管理自治法規，配合完善船舶經營管理機制。

縱管處重申，再次請花蓮縣政府盡速訂定自治法規，讓業者可合法經營相關業務，同時也強調，今年3月5日召開研商會議時，已向業者充分說明釐清中央及地方權責，請花蓮縣政府重視遊客安全，並協助業者重新取得合法經營依據，盡速訂定相關自治法規。

鯉魚潭水上腳踏車照片。圖／交通部觀光署提供