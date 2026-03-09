吃宵夜像在大腦放火？醫師揭生理時鐘影響：身體更容易囤脂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
減重醫師蕭捷健形容深夜吃東西就像在大腦裡「放火」。 示意圖／ingimage
減重醫師蕭捷健近日在臉書分享「宵夜與發胖」的關係，他形容深夜吃東西就像在大腦裡「放火」。很多人以為只要熱量相同，身體反應就一樣，但其實進食時間也會影響代謝。他指出，同樣約500大卡的食物，若在傍晚6點吃與晚上11點吃，對飢餓感、能量消耗與脂肪儲存的影響都不同。

蕭捷健引用一項西班牙研究指出，研究追蹤近400名8至12歲學童的飲食習慣，結果發現晚餐在晚上9點之後才吃的小朋友，發福機率是9點前吃晚餐者的2.1倍。除此之外，晚吃的一組發炎指標也明顯升高，包括C-反應蛋白（CRP）增加1.4倍、白血球介素（IL-6）增加1.6倍，顯示晚餐時間過晚可能與身體發炎反應有關。

他進一步解釋，人體的大腦下視丘會依照生理時鐘調節荷爾蒙與代謝，晚上本來是準備休息與修復的時間，如果這時候突然大量進食，高油高鹽食物可能讓壓力荷爾蒙皮質醇上升，進而增加胰島素阻抗，身體更容易把多餘能量轉為脂肪儲存。長期下來，也可能影響食慾控制與代謝狀態。

如果真的半夜肚子餓，建議可以選擇相對負擔較小的食物，例如睡前一小時吃一顆奇異果，或喝無糖豆漿、少量希臘優格等，既能提供身體修復所需營養，也不會讓整個代謝系統在深夜「被迫加班」。

不過深夜進食並不一定等於不健康。外媒《Delish》整理營養師Lauren Manaker與Megan DeChatelets的說法指出，晚餐吃得晚時，身體確實會和白天出現不同反應，但每個人的影響程度並不相同。有些人可能完全沒有不適，也有人會出現胃酸逆流、腸胃不適等問題，主要仍與個人的健康狀況、生活型態及食物種類有關。

營養師指出，人體新陳代謝與消化速度通常在白天最活躍，夜晚則會逐漸放慢，若越晚進食，身體燃燒熱量的效率可能下降，也更容易干擾調節食慾的荷爾蒙。若真的需要吃宵夜，建議選擇清淡、份量較少的食物，並盡量在睡前3小時完成進食，讓身體有足夠時間消化，也能降低對睡眠與體重管理的影響。

健康飲食 醫師 生理時鐘 飲食習慣 晚餐

