非理工背景也能投入綠領產業？專家：綠領非特定科系專利

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
有非理工背景學生希望投入綠領產業，但擔心不是科班出身難以找到切入點。環境部氣候變遷署副署長張根穆認為，隨著淨零治理逐步成為政策與制度的核心議題，未來急需能理解政策脈絡並具備整合能力的多元人才。圖／聯合報系資料照
有非理工背景學生希望投入綠領產業，但擔心不是科班出身難以找到切入點。環境部氣候變遷署副署長張根穆認為，隨著淨零治理逐步成為政策與制度的核心議題，未來急需能理解政策脈絡並具備整合能力的多元人才。圖／聯合報系資料照

綠領人才指專注於環境保護、再生能源、循環經濟、綠色金融及應對氣候變遷的專業人才，因應淨零趨勢，社會對這些人才的需求日漸增加。然而有非理工背景學生希望投入綠領產業，卻擔心不是科班出身難以找到切入點。環境部國家環境研究院延聘的專家表示，綠領專業並非特定科系的專利，隨著淨零治理逐步成為政策與制度的核心議題，未來急需能理解政策脈絡並具備整合能力的多元人才。

國環院日前進駐「台灣大學校園徵才博覽會」，攜手產官學界專家提供綠領人才的免費諮詢。國環院代理院長巫月春指出，諮詢的學生科系背景相當多元，最多被問到的問題是自己對永續議題有興趣，卻擔心不是相關科系出身，也不清楚履歷該呈現哪些亮點才能被企業看見；也有人雖已有相關接觸經驗，仍迷惘自己的專業能否轉化為長期優勢，甚至擔心未來進入是否能持續發展、走得長遠。

國環院延聘專家、環資國際有限公司總經理倪雅惠、經濟部技監張廣智均表示，在台灣綠領人才荒的趨勢下，證照雖為加分項，但企業更看重跨域學習能力，「先行動、先接觸」才是破除迷惘的關鍵。

美商傑明工程顧問股份有限公司總經理胡惠宇則指出，職涯長遠的關鍵不在於是否本科出身，而是能否在實務中持續累積不可替代的能力。

環境部氣候變遷署副署長張根穆認為，隨著淨零治理逐步成為政策與制度的核心議題，未來急需能理解政策脈絡並具備整合能力的多元人才，這為非理工背景的學子開闢了站上主流舞台的新藍海。

相關新聞

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

費仔連2天開轟 網友敲碗健保卡 專家解析健保規定並曝最快途徑

2026年世界棒球經典賽，台灣於昨迎戰南韓，萬眾矚目的「台韓大戰」最終經延長10局，台灣以5：4險勝韓國。比賽中，台美混血好手Stuart Fairchild「費爾柴德」（網友暱稱費仔），表現耀眼，尤其8局上逆轉2分砲，幫助台灣重奪領先，並引發網友熱議，甚至開玩笑喊「給他健保卡」。

疑請身心調適假考績由甲降為乙 桃產總、清促會明桃市府前抗議

今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

減脂該戒炸物還是飲料？醫點名「它」魔王級隱形殺手

減肥時應該如何調整自己的飲食，是許多人煩惱的問題。一名網友發文，好奇減脂該戒掉炸物還是飲料呢？對此，有家醫科醫師回應，當然是「戒糖最重要」，因為炸物至少能讓你覺得飽，但糖類飲料會欺騙大腦，讓你不知不覺吃下一大堆空熱量。

研究：地球升溫速度翻倍 導因人為破壞

研究顯示，全球暖化速度自2013年起幾乎翻倍，目前每十年上升0.35°C，主要因人為破壞所致。若不減少化石燃料排放，全球可能於2030年前突破1.5°C升溫限制，面臨氣候臨界點風險。

