合歡山高海拔路面恐結冰 翠峰至大禹嶺夜間封閉

合歡山高海拔路段夜間可能結冰，公路局表示，台14甲線翠峰至大禹嶺路段從今天下午5時起實施道路預警性封閉，並提醒用路人隨車攜帶雪鏈以因應路況使用。

交通部公路局中區養護工程分局發布訊息表示，依目前中央氣象署情資顯示，受大陸冷氣團南下及華南水氣移入影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率。

為維護用路人車安全，中區分局針對台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，下午5時起預警性封閉，車輛只出不進。

中區分局表示，考量31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段採雙向封閉，禁止通行，10日上午8時視天氣及道路狀況，再決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行。

此外，台8臨37線中橫便道配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

中區分局表示，欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區路況難以掌握，非必要勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。