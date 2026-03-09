快訊

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

合歡山高海拔路面恐結冰 翠峰至大禹嶺夜間封閉

中央社／ 記者鄭維真南投9日電

合歡山高海拔路段夜間可能結冰，公路局表示，台14甲線翠峰至大禹嶺路段從今天下午5時起實施道路預警性封閉，並提醒用路人隨車攜帶雪鏈以因應路況使用。

交通部公路局中區養護工程分局發布訊息表示，依目前中央氣象署情資顯示，受大陸冷氣團南下及華南水氣移入影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率。

為維護用路人車安全，中區分局針對台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，下午5時起預警性封閉，車輛只出不進。

中區分局表示，考量31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段採雙向封閉，禁止通行，10日上午8時視天氣及道路狀況，再決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行。

此外，台8臨37線中橫便道配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

中區分局表示，欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區路況難以掌握，非必要勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。

延伸閱讀

高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

新北15日舉行萬金石馬拉松 公布交管措施

鑑定罹病腐朽 路樹斷裂傷人 判賠40萬

三棧直通七星潭 花蓮193縣道北段拓寬命名「七星灣大道」

相關新聞

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

費仔連2天開轟 網友敲碗健保卡 專家解析健保規定並曝最快途徑

2026年世界棒球經典賽，台灣於昨迎戰南韓，萬眾矚目的「台韓大戰」最終經延長10局，台灣以5：4險勝韓國。比賽中，台美混血好手Stuart Fairchild「費爾柴德」（網友暱稱費仔），表現耀眼，尤其8局上逆轉2分砲，幫助台灣重奪領先，並引發網友熱議，甚至開玩笑喊「給他健保卡」。

疑請身心調適假考績由甲降為乙 桃產總、清促會明桃市府前抗議

今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

減脂該戒炸物還是飲料？醫點名「它」魔王級隱形殺手

減肥時應該如何調整自己的飲食，是許多人煩惱的問題。一名網友發文，好奇減脂該戒掉炸物還是飲料呢？對此，有家醫科醫師回應，當然是「戒糖最重要」，因為炸物至少能讓你覺得飽，但糖類飲料會欺騙大腦，讓你不知不覺吃下一大堆空熱量。

研究：地球升溫速度翻倍 導因人為破壞

研究顯示，全球暖化速度自2013年起幾乎翻倍，目前每十年上升0.35°C，主要因人為破壞所致。若不減少化石燃料排放，全球可能於2030年前突破1.5°C升溫限制，面臨氣候臨界點風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。