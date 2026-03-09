58歲婦心臟瓣膜置換後攀登聖母峰 心律正常也無高原反應

58歲王姓婦人罹患風濕性瓣膜狹窄多年，後來因呼吸急促惡化，經由童綜合醫院心臟外科鄭伯智醫師進行達文西微創心臟瓣膜置換手術，手術僅有5個小切口，恢復迅速，術後一周出院返家休養。去年底她攀登聖母峰成功抵達前進基地，消息傳回醫院，醫護人員振奮替她高興。

王婦術後返家持續服藥控制心臟衰竭，她也常陪伴丈夫參加台灣百岳的攀登，挑戰自己的極限；術後二年，童醫院與鴻海公司合作開發攜帶型遠端監控心電圖儀器「Doctor home」，方便網路即時監控病患心電圖、血氧、血壓變化，並可將資料在雲端儲存一年，患者遠在日本，韓國，青海，墨西哥，尼泊爾等國，皆可即時收訊，馬上給予適當的醫療建議。

王婦去年5月使用Doctor home，諮詢並由鄭伯智醫師評估確認後，開始籌畫聖母峰前進基地的攀登，該地區海拔為5364公尺，環境氧氣濃度只有平地的一半，一般攀登者到達此地血氧只剩60%。

王婦雖然有接受心臟手術，但是攀登過程其血氧濃度始終保持72%以上，完全沒有頭痛，嘔吐，噁心的高原反應，心電圖的監測也是正常心律，反觀同行攀登者，常受困於頭暈，頭痛與手腳無力的情況。去年11月11日她成功抵達聖母峰前進基地，消息傳回令人振奮。

童綜合醫院心臟外科鄭伯智醫師表示，全台灣心臟手術執行至今超過60年，平均手術成功率超過90%，但是一般心臟病患者只要聽到需要手術治療，立刻拒於千里外，甚至選擇服藥或保守等支持療法，但是這種保守療法，有時卻會帶來病情的惡化，讓患者悔不當初。

童醫院心臟外科執行達文西微創心臟手術近5年，病患人數超過150例，手術後疾病復發的比例小於5%，探究手術高成功率的原因主要為微創手術方式選擇正確，術後持之以恆的復健運動，加上醫院使用遠端心電圖即時監控，達到醫院與病患相互扶持、彼此幫忙的醫病關係。