快訊

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

58歲婦心臟瓣膜置換後攀登聖母峰 心律正常也無高原反應

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
童綜合醫院心臟外科鄭伯智醫師及團隊，與達文西機械手臂系統合照。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院心臟外科鄭伯智醫師及團隊，與達文西機械手臂系統合照。圖／童綜合醫院提供

58歲王姓婦人罹患風濕性瓣膜狹窄多年，後來因呼吸急促惡化，經由童綜合醫院心臟外科鄭伯智醫師進行達文西微創心臟瓣膜置換手術，手術僅有5個小切口，恢復迅速，術後一周出院返家休養。去年底她攀登聖母峰成功抵達前進基地，消息傳回醫院，醫護人員振奮替她高興。

王婦術後返家持續服藥控制心臟衰竭，她也常陪伴丈夫參加台灣百岳的攀登，挑戰自己的極限；術後二年，童醫院與鴻海公司合作開發攜帶型遠端監控心電圖儀器「Doctor home」，方便網路即時監控病患心電圖、血氧、血壓變化，並可將資料在雲端儲存一年，患者遠在日本，韓國，青海，墨西哥，尼泊爾等國，皆可即時收訊，馬上給予適當的醫療建議。

王婦去年5月使用Doctor home，諮詢並由鄭伯智醫師評估確認後，開始籌畫聖母峰前進基地的攀登，該地區海拔為5364公尺，環境氧氣濃度只有平地的一半，一般攀登者到達此地血氧只剩60%。

王婦雖然有接受心臟手術，但是攀登過程其血氧濃度始終保持72%以上，完全沒有頭痛，嘔吐，噁心的高原反應，心電圖的監測也是正常心律，反觀同行攀登者，常受困於頭暈，頭痛與手腳無力的情況。去年11月11日她成功抵達聖母峰前進基地，消息傳回令人振奮。

童綜合醫院心臟外科鄭伯智醫師表示，全台灣心臟手術執行至今超過60年，平均手術成功率超過90%，但是一般心臟病患者只要聽到需要手術治療，立刻拒於千里外，甚至選擇服藥或保守等支持療法，但是這種保守療法，有時卻會帶來病情的惡化，讓患者悔不當初。

童醫院心臟外科執行達文西微創心臟手術近5年，病患人數超過150例，手術後疾病復發的比例小於5%，探究手術高成功率的原因主要為微創手術方式選擇正確，術後持之以恆的復健運動，加上醫院使用遠端心電圖即時監控，達到醫院與病患相互扶持、彼此幫忙的醫病關係。

王姓婦人心臟手術後攀登聖母峰，成功抵達海拔為5364公尺的聖母峰前進基地。圖／童綜合醫院提供
王姓婦人心臟手術後攀登聖母峰，成功抵達海拔為5364公尺的聖母峰前進基地。圖／童綜合醫院提供

尼泊爾 呼吸急促 心臟外科

延伸閱讀

豐原醫院導入精準麻醉 提升安全與恢復速度

睡覺打鼻鼾…4歲女童高血壓就醫「被查出是男孩」 醫稱是罕病

子宮肌瘤導致經血過多 恐增心血管負擔

睡眠呼吸中止症 易釀心血管疾病、憂鬱症

相關新聞

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

費仔連2天開轟 網友敲碗健保卡 專家解析健保規定並曝最快途徑

2026年世界棒球經典賽，台灣於昨迎戰南韓，萬眾矚目的「台韓大戰」最終經延長10局，台灣以5：4險勝韓國。比賽中，台美混血好手Stuart Fairchild「費爾柴德」（網友暱稱費仔），表現耀眼，尤其8局上逆轉2分砲，幫助台灣重奪領先，並引發網友熱議，甚至開玩笑喊「給他健保卡」。

疑請身心調適假考績由甲降為乙 桃產總、清促會明桃市府前抗議

今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

減脂該戒炸物還是飲料？醫點名「它」魔王級隱形殺手

減肥時應該如何調整自己的飲食，是許多人煩惱的問題。一名網友發文，好奇減脂該戒掉炸物還是飲料呢？對此，有家醫科醫師回應，當然是「戒糖最重要」，因為炸物至少能讓你覺得飽，但糖類飲料會欺騙大腦，讓你不知不覺吃下一大堆空熱量。

研究：地球升溫速度翻倍 導因人為破壞

研究顯示，全球暖化速度自2013年起幾乎翻倍，目前每十年上升0.35°C，主要因人為破壞所致。若不減少化石燃料排放，全球可能於2030年前突破1.5°C升溫限制，面臨氣候臨界點風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。