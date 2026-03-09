費仔連2天開轟 網友敲碗健保卡 根據健保法需符合這些條件

2026年世界棒球經典賽，台灣於昨迎戰南韓，萬眾矚目的「台韓大戰」最終經延長10局，台灣以5：4險勝韓國。比賽中，台美混血好手Stuart Fairchild「費爾柴德」（網友暱稱費仔），表現耀眼，尤其8局上逆轉2分砲，幫助台灣重奪領先，並引發網友熱議，甚至開玩笑喊「給他健保卡」。

就在台韓大戰前一天，台捷大戰後，有網友在Threads上發文開玩笑表示：「Stuart Fairchild 如果明天再打一支全壘打，我建議頒發給他一張健保卡。」沒想到預言成真，費寶在台韓大戰7局上就轟出全壘打，讓網友再度熱議，紛紛留言：「請給他永久居留權」、「真的要發健保卡了」。

對於「費仔」能否取得健保卡，依「健保法」規定，健保保險對象的投保資格，分為具有中華民國國籍且在台灣地區設有戶籍，以及在台灣地區未設有戶籍，但領有居留證明文件者。由於「費仔」未有中華民國國籍，也未在台灣地區設有戶籍，也無領有居留證明文件，因此目前無法取得健保卡。

「費仔」若要取得健保身份，領取健保卡，因其未具有中華民國國籍，也未在台灣地區設有戶籍，因此須先領有居留證明文件，並符合下列各款資格之一，才能成為健保納保對象。

資格包括：

第一、在台灣地區工作且為一定雇主之受僱者，自受僱之日起加保。

第二、在台灣地區出生之新生嬰兒，領有居留證明文件後，自出生之日起加保。

第三、在台灣地區居留滿6個月，自居留滿6個月之日起加保。

依規定，目前「費仔」若要取得健保卡，最有可能方式為「在台灣地區工作且為一定雇主之受僱者，自受僱之日起加保」及「在台灣地區居留滿6個月，自居留滿6個月之日起加保」。