疑請身心調適假考績由甲降為乙 桃產總、清促會明桃市府前抗議

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
桃市產總與清促會將於3月10日上午集結桃園市府門口，要求環管處正式調查蘆竹區隊是否因隊員請身心調適假而有不利益對待。圖／桃園市清潔隊員權益促進會提供
今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

桃園市產業總工會表示，今年2月14日已和桃園市清潔隊員權益促進會共同發布聲明，環管處對此聲明表示，身心調適假與考績無關，聲稱許多隊員請了該假但考績甲等大有人在；另指稱公務人員要表現優，其次是一般正常表現乙等；最後表示考績是由考績委員會評定，員工有問題可以向考績會申訴等。

桃產總認為，環管處對外的回應就是敷衍卸責，不僅忽視並踐踏基層隊員的心聲及辛勞，更企圖以官僚話術來掩蓋蘆竹區隊真實發生的黑箱考績。首先，各區隊員的考績應由各區的隊長親自考核，這次向工會申訴的是蘆竹區隊隊員，環管處不去調查蘆竹區的考績狀況，卻以許多隊員請假考績仍拿甲等為由，企圖混淆視聽。

再者，環管處推託考績是由考績會評定，但全桃園近3000名基層隊員，難道考績會會逐一核對每個人的年度表現嗎？難道考績會不是依據區隊初評的成績而通過？據工會了解，這幾名受害的隊員平時配合度極高，沒請事、病假，更全力配合加班，歷年考績大多皆拿甲等，卻在去年12月請了身心調適假後瞬間變乙等，環管處不去檢討區隊初評的標準，卻把責任推給考績會，完全是在幫區隊卸責。

桃產總指出，面對環管處傲慢、敷衍的態度，桃市產總與清促會將於3月10日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，也請環管處重申「身心調適假」絕不影響桃園市清潔隊員的考績、要求考績會重審蘆竹區隊遭不當打乙等之隊員2025年考績，以及要求環管處正式調查蘆竹區隊是否因隊員請身心調適假而有不利益對待。

桃園 考績 身心調適假

相關新聞

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

費仔連2天開轟 網友敲碗健保卡 專家解析健保規定並曝最快途徑

2026年世界棒球經典賽，台灣於昨迎戰南韓，萬眾矚目的「台韓大戰」最終經延長10局，台灣以5：4險勝韓國。比賽中，台美混血好手Stuart Fairchild「費爾柴德」（網友暱稱費仔），表現耀眼，尤其8局上逆轉2分砲，幫助台灣重奪領先，並引發網友熱議，甚至開玩笑喊「給他健保卡」。

今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

減脂該戒炸物還是飲料？醫點名「它」魔王級隱形殺手

減肥時應該如何調整自己的飲食，是許多人煩惱的問題。一名網友發文，好奇減脂該戒掉炸物還是飲料呢？對此，有家醫科醫師回應，當然是「戒糖最重要」，因為炸物至少能讓你覺得飽，但糖類飲料會欺騙大腦，讓你不知不覺吃下一大堆空熱量。

研究：地球升溫速度翻倍 導因人為破壞

研究顯示，全球暖化速度自2013年起幾乎翻倍，目前每十年上升0.35°C，主要因人為破壞所致。若不減少化石燃料排放，全球可能於2030年前突破1.5°C升溫限制，面臨氣候臨界點風險。

