疑請身心調適假考績由甲降為乙 桃產總、清促會明桃市府前抗議

今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

桃園市產業總工會表示，今年2月14日已和桃園市清潔隊員權益促進會共同發布聲明，環管處對此聲明表示，身心調適假與考績無關，聲稱許多隊員請了該假但考績甲等大有人在；另指稱公務人員要表現優，其次是一般正常表現乙等；最後表示考績是由考績委員會評定，員工有問題可以向考績會申訴等。

桃產總認為，環管處對外的回應就是敷衍卸責，不僅忽視並踐踏基層隊員的心聲及辛勞，更企圖以官僚話術來掩蓋蘆竹區隊真實發生的黑箱考績。首先，各區隊員的考績應由各區的隊長親自考核，這次向工會申訴的是蘆竹區隊隊員，環管處不去調查蘆竹區的考績狀況，卻以許多隊員請假考績仍拿甲等為由，企圖混淆視聽。

再者，環管處推託考績是由考績會評定，但全桃園近3000名基層隊員，難道考績會會逐一核對每個人的年度表現嗎？難道考績會不是依據區隊初評的成績而通過？據工會了解，這幾名受害的隊員平時配合度極高，沒請事、病假，更全力配合加班，歷年考績大多皆拿甲等，卻在去年12月請了身心調適假後瞬間變乙等，環管處不去檢討區隊初評的標準，卻把責任推給考績會，完全是在幫區隊卸責。

桃產總指出，面對環管處傲慢、敷衍的態度，桃市產總與清促會將於3月10日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，也請環管處重申「身心調適假」絕不影響桃園市清潔隊員的考績、要求考績會重審蘆竹區隊遭不當打乙等之隊員2025年考績，以及要求環管處正式調查蘆竹區隊是否因隊員請身心調適假而有不利益對待。