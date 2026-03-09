研究：地球升溫速度翻倍 導因人為破壞

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

全球暖化正在加速中！德國氣候偵測指出，全球暖化的速度正以每十年上升約0.35°C的速度成長，這種急劇升溫可能導致全球在2030年前突破1.5°C升溫限制。對此，科學家利用統計模型排除聖嬰現象等自然干擾，證實這股加速趨勢極大程度源於人為氣候破壞。

全球暖化加速趨勢

《衛報》報導，波茨坦氣候影響研究所調查顯示，全球氣候自2013年起暖化率已幾乎翻倍成長，目前正以以前所未有的速度加劇。對此，科學家透過排除火山噴發與聖嬰現象等自然波動因素，並發現人為造成的氣溫上升已達到每十年約0.35°C的驚人幅度。

伯克利地球研究所氣候科學家豪斯法瑟表示，在過去十年中，儘管仍未清楚全球暖化有多少來自人為因素或自然變異，但全球暖化的加速趨勢早已顯現。

該研究警告，快速升溫將大幅縮減人類應對災難性氣候臨界點的緩衝時間。因此，減緩全球升溫的唯一關鍵，仍取決於人類能否有效降低化石燃料排放量。

突破1.5°C升溫限制

《新科學家》指出，若人類無法遏止氣候暖化的破壞，全球將面臨珊瑚礁崩潰、南極冰蓋融化及亞馬遜雨林退化等不可逆轉的氣候臨界點。這項警訊呼籲國際社會必須正視極端天氣帶來的威脅，並加速減少對化石燃料的依賴。

儘管部分學者認為，這種加速現象仍需長期觀察以確定是否為暫時性，但溫室氣體污染與冷卻物質減少已顯示氣候危機惡化。如今，若目前的趨勢持續下去，地球極有可能在2030年之前突破1.5°C升溫限制。

【更多精采內容，詳見 】