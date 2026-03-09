快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲說，多數家庭將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，但牙醫專業與醫學研究已指出，這可能是「口腔衰弱」的早期警訊，若忽視不理，將對整體健康造成深遠影響。圖／123RF
牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲說，多數家庭將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，但牙醫專業與醫學研究已指出，這可能是「口腔衰弱」的早期警訊，若忽視不理，將對整體健康造成深遠影響。圖／123RF

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

研究顯示，咀嚼功能不佳的高齡者，失能風險增加兩成以上，死亡風險更提高達三成以上。曾士哲說，口腔並非單純進食工具，而是維繫營養攝取、免疫力、肌力維持與生活品質的重要器官。一旦口腔功能退化，營養吸收不足、體力下降、活動力減退，將形成惡性循環，進一步增加長期照護與醫療負擔。

「口腔衰弱」並非單一疾病，而是多項功能退化的綜合表現，常見徵兆包括牙齒少於20顆或咬合功能明顯不足、咀嚼困難，無法有效磨碎食物、吞嚥困難或進食時容易嗆咳、口乾加劇、說話含糊不清、發音變差等現象。若未及早介入，除了影響營養與生活品質，更可能提高吸入性肺炎風險。

曾士哲指出，一旦吞嚥功能下降，口腔細菌與食物殘渣易誤入呼吸道與肺部，引發感染。吸入性肺炎長期位居高齡族群住院與死亡的重要原因之一，其醫療耗費與家庭負擔不容忽視。

口腔衰弱並非無可挽回，曾士哲提醒，只要及早評估與介入，多數功能可以改善，包括定期口腔檢查與專業治療、補齊缺牙、重建咬合功能、加強口腔清潔與牙周維護、進行口腔肌群與吞嚥訓練，如「健口操」透過簡單唇舌運動與發音練習，能有效強化口腔周圍肌肉，改善咀嚼與吞嚥能力。每天幾分鐘的訓練，長期累積，效果可能比想像中更顯著，就像肌力訓練一樣，口腔也需要運動。

曾士哲說，口腔健康不再只是牙齒美觀或局部治療問題，而是與失能預防、長照需求、醫療支出密切相關的公共衛生議題。牙醫師公會全聯會呼籲，應將「口腔衰弱篩檢與管理」納入高齡健康促進與長照政策體系。強化社區端口腔功能初篩機制，建立早期發現、早期轉介制度。提升民眾與照顧者對吞嚥安全與口腔保健的認知。

預防永遠比治療更有效率。曾士哲表示，若能在功能退化初期即介入，不僅能降低吸入性肺炎發生率，也能延緩失能，減少後端醫療與長照支出。守住高齡生活品質的第一道防線，「能吃」代表基本功能，「吃得好」代表營養充足，「安全地吃」則關乎生命安全。

曾士哲提醒，口腔，是健康老化的第一道防線。當家中長者開始出現進食困難、頻繁嗆咳、食量下降或體重減輕時，這不是小毛病，而是身體在發出訊號，應及早就醫評估、及早介入，才能守住健康。

長期照護

延伸閱讀

參加親子潔牙賽…家長才知幫幼兒刷牙有清潔死角 牙醫建議牢記221口訣

冬奧冠軍劉美賢「微笑唇環」爆紅 醫警告：如果出現這件事恐引爆危機

每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡

健康主題館／長者肌少症 擰不乾毛巾是警訊

相關新聞

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 吳德榮：明晚周三晨低溫探10度以下

愈晚愈冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3781-2026-03-08-21-46-20）指出，今天下午至明日鋒面掠過、冷空氣南下，北部降雨範圍擴大、東半部有局部短暫雨，氣溫下降，北台愈晚愈冷；中南部天氣晴朗，氣溫略降，早晚偏冷。

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

使用3C肩頸痠痛 當心「烏龜頸」讓體態走樣

現代人長時間使用電腦、手機，容易引發肩頸痠痛問題，醫師指出，不少求診患者外觀已明顯呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」的姿勢，體態完全走樣，還有人頸部後面形成腫包，稱為「富貴包」或「頸部駝峰（Dowager’s hump）」。

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

梨赤星病拉警報 農政單位提醒加強防治...龍柏也要注意

動植物防疫檢疫署最新田間調查，發布梨赤星病警報，苗栗縣政府農業處提醒農友目前是高風險期，梨農掌握關鍵期加強防治，避免災害擴大。

肺部有6cm腫瘤！她稱「回家想想」無複診 4個月後惡化成末期癌

一旦證實身體有異常，就必須立即接受治療！台灣1名醫生分享病例指，1名60歲女病人從事清潔業，經常接觸…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。