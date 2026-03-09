咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

研究顯示，咀嚼功能不佳的高齡者，失能風險增加兩成以上，死亡風險更提高達三成以上。曾士哲說，口腔並非單純進食工具，而是維繫營養攝取、免疫力、肌力維持與生活品質的重要器官。一旦口腔功能退化，營養吸收不足、體力下降、活動力減退，將形成惡性循環，進一步增加長期照護與醫療負擔。

「口腔衰弱」並非單一疾病，而是多項功能退化的綜合表現，常見徵兆包括牙齒少於20顆或咬合功能明顯不足、咀嚼困難，無法有效磨碎食物、吞嚥困難或進食時容易嗆咳、口乾加劇、說話含糊不清、發音變差等現象。若未及早介入，除了影響營養與生活品質，更可能提高吸入性肺炎風險。

曾士哲指出，一旦吞嚥功能下降，口腔細菌與食物殘渣易誤入呼吸道與肺部，引發感染。吸入性肺炎長期位居高齡族群住院與死亡的重要原因之一，其醫療耗費與家庭負擔不容忽視。

口腔衰弱並非無可挽回，曾士哲提醒，只要及早評估與介入，多數功能可以改善，包括定期口腔檢查與專業治療、補齊缺牙、重建咬合功能、加強口腔清潔與牙周維護、進行口腔肌群與吞嚥訓練，如「健口操」透過簡單唇舌運動與發音練習，能有效強化口腔周圍肌肉，改善咀嚼與吞嚥能力。每天幾分鐘的訓練，長期累積，效果可能比想像中更顯著，就像肌力訓練一樣，口腔也需要運動。

曾士哲說，口腔健康不再只是牙齒美觀或局部治療問題，而是與失能預防、長照需求、醫療支出密切相關的公共衛生議題。牙醫師公會全聯會呼籲，應將「口腔衰弱篩檢與管理」納入高齡健康促進與長照政策體系。強化社區端口腔功能初篩機制，建立早期發現、早期轉介制度。提升民眾與照顧者對吞嚥安全與口腔保健的認知。

預防永遠比治療更有效率。曾士哲表示，若能在功能退化初期即介入，不僅能降低吸入性肺炎發生率，也能延緩失能，減少後端醫療與長照支出。守住高齡生活品質的第一道防線，「能吃」代表基本功能，「吃得好」代表營養充足，「安全地吃」則關乎生命安全。

曾士哲提醒，口腔，是健康老化的第一道防線。當家中長者開始出現進食困難、頻繁嗆咳、食量下降或體重減輕時，這不是小毛病，而是身體在發出訊號，應及早就醫評估、及早介入，才能守住健康。