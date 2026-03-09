今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

朱美霖指出，今明天兩天受（強烈）大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，桃園以北、東半部易雨，中南部山區今天下半天到明天上半天有零星雨，今天北海岸宜蘭局部大雨。周三冷氣團減弱，多雲到晴，但花東及恆春半島局部雨。

朱美霖說，周四另一冷氣團南下，迎風面降雨增，北海岸、東半部局部雨，桃園以北零星雨。周五水氣減少，以冷氣團及輻射冷卻為主，各地晴到多雲為主，迎風面有零星雨。

氣溫方面，朱美霖說，未來一周北部溫度起伏變化大，今天為冷氣團南下，周二、周三清晨影響，北台灣氣溫偏低，周三白天冷氣團減氣溫回升。周四下波冷空氣再度南下，這波降溫早晚各地天氣都有感，到周五、周六清晨都冷。

朱美霖指出，第一波冷氣團濕冷，北台灣白天高溫不超過20度，甚至在16、17度上下，明天清晨更只有14度或以下，這波低溫有機會降到約12度，達強烈大陸冷氣團等級。周二白天起水氣減少轉乾冷，周三清晨恐有輻射冷卻造成低溫， 中部、南部這段時間氣溫也偏低，中部以北及東北部14度上下，其他大約16、17度，偏涼偏冷。

朱美霖指出，周四到周六清晨受另一大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫偏低，北台灣周四、周五白天氣溫仍低，在20度以下，周六白天起氣溫回升日夜溫差大，這段時間溫差恐10度以上。

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

天氣提醒。圖／中央氣象署提供