快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。本報資料照片
今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。本報資料照片

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

朱美霖指出，今明天兩天受（強烈）大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，桃園以北、東半部易雨，中南部山區今天下半天到明天上半天有零星雨，今天北海岸宜蘭局部大雨。周三冷氣團減弱，多雲到晴，但花東及恆春半島局部雨。

朱美霖說，周四另一冷氣團南下，迎風面降雨增，北海岸、東半部局部雨，桃園以北零星雨。周五水氣減少，以冷氣團及輻射冷卻為主，各地晴到多雲為主，迎風面有零星雨。

氣溫方面，朱美霖說，未來一周北部溫度起伏變化大，今天為冷氣團南下，周二、周三清晨影響，北台灣氣溫偏低，周三白天冷氣團減氣溫回升。周四下波冷空氣再度南下，這波降溫早晚各地天氣都有感，到周五、周六清晨都冷。

朱美霖指出，第一波冷氣團濕冷，北台灣白天高溫不超過20度，甚至在16、17度上下，明天清晨更只有14度或以下，這波低溫有機會降到約12度，達強烈大陸冷氣團等級。周二白天起水氣減少轉乾冷，周三清晨恐有輻射冷卻造成低溫， 中部、南部這段時間氣溫也偏低，中部以北及東北部14度上下，其他大約16、17度，偏涼偏冷。

朱美霖指出，周四到周六清晨受另一大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫偏低，北台灣周四、周五白天氣溫仍低，在20度以下，周六白天起氣溫回升日夜溫差大，這段時間溫差恐10度以上。

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 大陸 桃園

延伸閱讀

今起2波冷氣團接力 粉專揭本周之後還有冷氣團機率

2波冷氣團接力 先濕後乾

乍暖還寒！今起2波冷氣團接力南下

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 吳德榮：明晚周三晨低溫探10度以下

相關新聞

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 吳德榮：明晚周三晨低溫探10度以下

愈晚愈冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3781-2026-03-08-21-46-20）指出，今天下午至明日鋒面掠過、冷空氣南下，北部降雨範圍擴大、東半部有局部短暫雨，氣溫下降，北台愈晚愈冷；中南部天氣晴朗，氣溫略降，早晚偏冷。

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起有2波冷氣團南下影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，北台灣溫度起伏大；中南部受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。今起到周三清晨第一波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級，明後清晨探12度，且北台灣濕冷，今明3千公尺以上高山有降雪機率。

使用3C肩頸痠痛 當心「烏龜頸」讓體態走樣

現代人長時間使用電腦、手機，容易引發肩頸痠痛問題，醫師指出，不少求診患者外觀已明顯呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」的姿勢，體態完全走樣，還有人頸部後面形成腫包，稱為「富貴包」或「頸部駝峰（Dowager’s hump）」。

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

我國於去年底正式邁入超高齡社會，長者「吃不動、容易嗆咳」的現象日益普遍。牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲表示，但多數家庭往往將長者吃不動、容易嗆咳，視為年紀增長的自然現象，甚至單純歸因於牙齒不好。然而牙醫專業與醫學研究明確指出，嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，不應忽視不理。

梨赤星病拉警報 農政單位提醒加強防治...龍柏也要注意

動植物防疫檢疫署最新田間調查，發布梨赤星病警報，苗栗縣政府農業處提醒農友目前是高風險期，梨農掌握關鍵期加強防治，避免災害擴大。

肺部有6cm腫瘤！她稱「回家想想」無複診 4個月後惡化成末期癌

一旦證實身體有異常，就必須立即接受治療！台灣1名醫生分享病例指，1名60歲女病人從事清潔業，經常接觸…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。