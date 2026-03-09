快訊

肺部有6cm腫瘤！她稱「回家想想」無複診 4個月後惡化成末期癌

香港01／ 撰文：田中貴
60歲女病人肺部有6公分大的腫瘤，約4個月後已經惡化成末期肺癌。示意圖／ingimage
60歲女病人肺部有6公分大的腫瘤，約4個月後已經惡化成末期肺癌。示意圖／ingimage

一旦證實身體有異常，就必須立即接受治療！台灣1名醫生分享病例指，1名60歲女病人從事清潔業，經常接觸受污染的空氣，加上父親有肺癌，她接受檢查後證實肺部有6公分大的腫瘤，醫生建議她立即接受治理。

女病人感到遲疑，聲稱「要回家想想」，然後沒有複診，約4個月後氣喘到要入急診室，當時已經惡化成末期肺癌，6個月後入住安寧病房接受治療。醫生慨嘆「看到這樣的病人就是很難過啊，明明都檢查到了」。

女病人常接觸受污染空氣 父親有肺癌

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，該名60歲女病人沒有吸煙習慣，但她從事清潔業，時常接觸到受污染的空氣，其父親亦證實患有肺癌，基於家族史和工作，所以她參加肺癌篩檢。

沒有立即複診 4個月後惡化成末期肺癌

電腦斷層檢查結果顯示女病人有6公分大的的肺腫瘤，其他醫生建議她「趕快馬上處理」，她卻感到遲疑，並稱「要回家想想」，之後沒有回診，大約4個月後，女病人「喘到醫院急診已是肺癌末期」；6個月後、亦即是目前，女病人入住安寧病房接受治療，由蘇醫生負責治理，但他都忍不住嘆氣，慨嘆「看到這樣的病人就是很難過啊，明明都檢查到了」。

文章授權轉載自《香港01》

