交通部調用30輛遊覽車投入台灣燈會疏運 首個假日尖峰時段人車潮不斷

2026台灣燈會自3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，3月7日及8日為燈會活動首個假日，尖峰時段人車潮不斷，交通部政務次長陳彥伯昨前往指揮中心，指示調用30輛遊覽車投入疏運，並增加3輛移動式CMS，提供即時分流資訊。

為利車輛有效分流，降低部分路段壅塞回堵，針對路口導引，陳彥伯裁示，高公局與公路局除協助於CMS宣導分流資訊，另將各支援3輛移動式CMS（資訊看板），協助於重要路口提供即時分流資訊，引導改道。

此外，為解決尖峰時段通訊壅塞問題，陳彥伯也指示中華電信公司支援3輛移動式基地台，部署位置將由縣府與電信公司迅速對接，確保燈區通訊暢通。

針對接駁車運行效率，交通部則已請嘉義縣政府警察局加派警力，加強故宮大道接駁車專用道的執法，嚴禁小客車占用。

同時，針對東西轉運站出口，縣府將重新檢討上下車動線，針對高、台鐵、棒球場接駁旅客應清楚分流，相關標示並應充分且明顯，落實人車分流，並在各接駁點加派服務人力，引導民眾有序搭乘，提升乘車效率。