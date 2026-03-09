聽新聞
0:00 / 0:00
交通部調用30輛遊覽車投入台灣燈會疏運 首個假日尖峰時段人車潮不斷
2026台灣燈會自3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，3月7日及8日為燈會活動首個假日，尖峰時段人車潮不斷，交通部政務次長陳彥伯昨前往指揮中心，指示調用30輛遊覽車投入疏運，並增加3輛移動式CMS，提供即時分流資訊。
為利車輛有效分流，降低部分路段壅塞回堵，針對路口導引，陳彥伯裁示，高公局與公路局除協助於CMS宣導分流資訊，另將各支援3輛移動式CMS（資訊看板），協助於重要路口提供即時分流資訊，引導改道。
此外，為解決尖峰時段通訊壅塞問題，陳彥伯也指示中華電信公司支援3輛移動式基地台，部署位置將由縣府與電信公司迅速對接，確保燈區通訊暢通。
針對接駁車運行效率，交通部則已請嘉義縣政府警察局加派警力，加強故宮大道接駁車專用道的執法，嚴禁小客車占用。
同時，針對東西轉運站出口，縣府將重新檢討上下車動線，針對高、台鐵、棒球場接駁旅客應清楚分流，相關標示並應充分且明顯，落實人車分流，並在各接駁點加派服務人力，引導民眾有序搭乘，提升乘車效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。