減脂該戒炸物還是飲料？醫點名「它」魔王級隱形殺手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇減脂該戒掉「炸物還是飲料」。示意圖／ingimage
一名網友好奇減脂該戒掉「炸物還是飲料」。示意圖／ingimage

減肥時應該如何調整自己的飲食，是許多人煩惱的問題。一名網友發文，好奇減脂該戒掉炸物還是飲料呢？對此，有家醫科醫師回應，當然是「戒糖最重要」，因為炸物至少能讓你覺得飽，但糖類飲料會欺騙大腦，讓你不知不覺吃下一大堆空熱量。

一名網友在Threads發文，好奇在減脂過程中，最該戒掉的是炸物還是飲料呢？他自己認為「飲料更可怕」。對此，網友們也紛紛發表自己的看法，戒糖是多數網友的共識，「我覺得是戒糖」、「戒糖真的超有感，很多人炸物一週才吃一次，但飲料可能天天喝」、「糖，糖是身體完全用不到的東西」。

一位家醫科醫師回應，「絕對是戒糖更重要」，因為炸物雖然也不好，不過至少能讓你有滿足感，含糖飲料會欺騙大腦，讓你不知不覺吃下一堆空熱量，是減脂最大的敵人。此外，飲料內的高果糖糖漿代謝路徑跟酒精相似，不會經過全身循環，而會直接進入肝臟，這也是許多人不喝酒也有脂肪肝的原因。

另一位皮膚科醫師也表示，看過許多因糖化反應皮膚暗沉的案例，飲料才是魔王級的隱形殺手。飲料的糖漿進入血液後會攻擊你的膠原蛋白，讓你的皮膚變黃、失去彈性，炸物頂多讓你長痘痘，但糖類會讓你「斷崖式衰老」。

且飲料不像炸物有滿足感並熱量極高，你喝下一杯珍奶等於吃兩碗白飯，建議炸物一週吃一次就好，但飲料務必要從全糖變成微糖，最後到無糖。假如不戒掉糖，「技術再好也救不了被糖化掉的臉」。

飲料的危害還有哪些呢？腎臟內科主治醫師王奕淳指出，臨床觀察發現，許多民眾的腎功能逐漸惡化，往往並非在一夕之間，而是長年累積的不良飲食習慣所導致，其中「高糖飲食」正是最容易被忽略，卻殺傷力極強的關鍵因素。減糖護腎的第一步其實很簡單，就是戒掉含糖飲料，選擇無糖飲品，甚至連低糖的飲料都應該儘量避免。

研究：地球升溫速度翻倍 導因人為破壞

研究顯示，全球暖化速度自2013年起幾乎翻倍，目前每十年上升0.35°C，主要因人為破壞所致。若不減少化石燃料排放，全球可能於2030年前突破1.5°C升溫限制，面臨氣候臨界點風險。

