豐原醫院導入精準麻醉 提升安全與恢復速度

衛福部豐原醫院導入「精準麻醉」系統，結合「術後加速康復（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）」的照護理念，透過創新科技與跨專科團隊合作，全面提升手術安全性，優化病人術後恢復與生活品質。

豐原醫院麻醉科主任李匡曜指出，傳統麻醉模式多依賴醫師臨床經驗進行藥物調整，但病人之間存在年齡、體質、慢性疾病等個體差異，若麻醉深度過淺或過深，皆可能增加手術與術後風險，「精準麻醉」結合腦波監測、血流動力學監測、神經肌肉傳導監測及人工智慧輔助分析，可即時掌握病人生理狀態，為每位病人量身打造專屬麻醉策略，協助麻醉醫師精準調控麻醉深度，使手術過程更加穩定安全，有效降低術後噁心、嘔吐、疼痛等不適反應。

豐原醫院也將精準麻醉與ERAS理念相結合，推動「以病人為中心」的整合式照護模式，ERAS強調跨專科團隊合作，由麻醉科、外科、護理、營養及復健等團隊共同參與，從術前、術中到術後全程照護，包括術前完整評估與病人衛教、術中精準麻醉與微創手術技術應用，及術後有效止痛、營養支持與鼓勵早期下床活動，全面降低手術對病人生理與心理的影響。

李匡曜表示，透過精準麻醉與ERAS的整合應用，有助於縮短住院天數、降低併發症發生率，也能協助病人更快恢復活動能力，及早回歸日常生活。