2波冷氣團接力 先濕後乾

今起有2波冷氣團南下接力，北台濕冷秒回冬天，中南部則日夜溫差大。天氣風險公司天氣分析師黃國致指出，本周天氣先濕後轉乾。

黃國致指出，今大陸冷氣團南下影響，台灣由北到南逐漸降溫，北部及東北部地區氣溫降至14至20度，空曠處及近山區夜晚清晨低溫會再降2至3度；中部地區15至25度；南部地區16至27度，日夜溫差大；東南部地區17至24度。周二仍受大陸冷氣團影響，各地氣溫約再降3至5度。

天氣方面，黃國致說，今明兩日受華南雲系東移影響，天氣較不穩定，北部、東半部及中南部山區多雲到陰局部短暫雨，中部地區多雲局部偶有零星降雨，南部地區大致為多雲。

黃國致指出，周三冷氣團減弱同時環境水氣減少，各地天氣轉好，氣溫略回升，北部地區高溫可回升至20至21度，中部地區23至25度，南部地區25至27度，但日夜溫差大。除北海岸及東部地區雲多局部仍有短暫雨外，其他地區轉多雲到晴。

周四至周五新一波大陸冷氣團南下，黃國致表示，北部及東北部地區再轉涼偏冷，中南部地區日間仍溫暖，但受輻射冷卻影響，西部清晨局部有13度左右低溫發生機會。迎風面桃園以北及東部地區轉多雲局部短暫雨外，其他地區仍維持多雲到晴好天氣。

周末(14-15日)冷氣團減弱，除北海岸及東部地區偶有零星降雨外，其他地區為晴朗穩定好天氣。氣溫回升，北部及中部地區高溫可回升至約25度，南部地區可達28度以上。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。