老是半夜醒來？十大助眠好物幫你入睡

睡不著的夜晚怎麼辦？網友熱烈討論的助眠神器大公開！

深夜時分，滑完最後一則訊息、關上房間的燈，本以為躺上床就能一秒進入夢鄉，沒想到翻來覆去卻越躺越清醒。這樣的夜晚，你是不是也很熟悉？

對許多現代人來說，「好好睡一覺」早已成為奢侈的願望。為了對抗失眠與淺眠，各式各樣的助眠好物也在網路上掀起熱烈討論，從眼罩、耳塞到各種放鬆神器，都成了不少人睡前必備的「儀式感」。

隨著3月13日世界睡眠日的到來，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱烈討論的「十大助眠好物」，究竟有哪些東西能幫助你擺脫半夜數羊的惡夢、找回一夜好眠？趕快跟著小編一起看下去吧！

No.10 按摩椅、按摩機

忙碌一整天回到家，身體的疲憊常常比腦袋更誠實。透過按摩椅或按摩機放鬆肩頸、背部與腰部肌群，能幫助紓緩長時間久坐或滑手機帶來的緊繃感，讓身體慢慢從「工作模式」切換到「休息模式」。不少人也習慣在睡前使用一段時間，透過規律的揉捏、滾輪或氣壓按摩，讓肌肉放鬆、情緒沉澱，為入睡前營造更放鬆的身體狀態。

《網路溫度計DailyView》曾調查「網友愛上按摩椅的5大理由」，其中「提升睡眠品質」名列第三，顯示不少人會透過按摩來幫助身體在睡前放鬆。以OSIM推出的AI. 5感養身椅為例，主打泰式拉伸、中式滑推及日式指壓等世界級按摩大師技法，特別內建「睡眠分數」、「好眠時光」程式。睡眠分數可透過OSIM Well-Being App連結Apple Health、Google Health Connect或HUAWEI Health，依據使用者每晚的睡眠狀態調整按摩內容與強度；好眠時光則透過ASMR與語音引導，搭配Theta腦波頻率，營造沉浸式放鬆氛圍。

No.9 洗髮精、沐浴乳

睡前洗個熱水澡，往往是許多人一天中最放鬆的時刻，帶有香氛設計的洗髮精、沐浴乳，也逐漸成為不少人打造「睡前儀式感」的助眠小幫手。

像是源自英國的抗菌品牌沙威隆，日前推出主打舒眠概念的「舒眠抗菌沐浴露」，共有「迷迭薰衣」與「靜謐玫瑰」兩款香氣。迷迭薰衣以薰衣草、佛手柑、小荳蔻作為前調，中調帶有檸檬、薫衣草與紫羅蘭葉的清新氣息，尾韻則融合薄荷、零陵香豆與迷迭香；靜謐玫瑰則以馬鞭草、薰衣草、玫瑰揭開序幕，中調為橙花、天芥菜與菩提樹花，最後以麝香與零陵香豆收尾，香氣層次柔和細膩。

產品除了含有品牌ICP®專業抗菌配方與專利洋甘菊萃取技術，並標榜富含7倍舒眠GABA，搭配來自法國格拉斯（Grasse）的舒眠香精，同時通過SleepWell專利標章認證。整體配方溫和親膚，也為睡前時刻增添一份療癒感受。有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，「味道很淡雅舒服，洗完整個人會從緊繃的狀態放鬆下來」。

No.8 抱枕、玩偶

對大多數人來說，睡覺時懷裡抱著一顆抱枕或玩偶，往往比單純蓋被子更有安全感。柔軟的觸感能在入睡前帶來安定與陪伴感，讓身體在不自覺中慢慢放鬆、進入夢鄉。尤其側睡的人，抱著抱枕也能讓手臂與肩膀有支撐點，減少壓力、讓睡姿更舒適。

除此之外，孕婦必備的月亮枕也成為網友熱烈討論的話題。一名網友曾在Threads上分享，「目前孕期32w+2d，前幾天開始每晚都腰痠到翻來翻去睡不好，昨天老公帶我去買顆月亮枕回來抱著睡，居然真的讓我好眠到天亮了！」

No.7 眼罩

對於容易被光線影響睡眠的人而言，眼罩可說是相當實用的助眠小物。戴上眼罩後能遮擋環境中的燈光與晨光，營造較為昏暗的睡眠環境，幫助身體更快進入休息狀態。

市面上常見的眼罩材質包含棉質、絲質或記憶泡棉，也有加入熱敷或冰敷設計的款式，其中蒸氣眼罩是許多網友睡前放鬆的熱門選擇。以美舒律蒸氣眼罩為例，產品透過約40°C的溫熱蒸氣包覆眼周，溫熱感可持續約20分鐘，幫助紓緩眼睛與身體的疲勞感。拋棄式設計也讓它在旅行、搭車或飛機上使用都相當方便，打開包裝後即可自動加溫，不需要額外設備。

眼罩採用蓬鬆柔軟的不織布材質，能貼合眼周曲線，無論平躺或側躺都能維持舒適包覆，減少蒸氣散失。市面上也推出多種香味選擇，讓不同年齡層都能找到自己喜歡的氣味。有Dcard網友分享，「我真的超愛！它會慢慢發熱，敷著眼睛整個超紓壓，感覺眼睛和腦袋都被暖暖包圍，晚上躺床上戴著，很快就能放鬆下來，入睡也比較順暢」。

No.6 耳機、耳塞

如果你是容易被環境聲音擾亂睡眠的人，推薦你試試看耳機或耳塞！耳塞能降低外界噪音干擾，像是室友的打呼聲、街道的車聲或室內的空調聲，幫助打造相對安靜的休息環境；耳機則常被用來播放白噪音、自然聲或輕柔音樂，讓規律的聲音節奏陪伴入睡。近年也有人習慣在睡前聽放鬆音樂，透過聽覺轉移注意力，慢慢放下白天的緊繃情緒，讓身心逐漸進入休息狀態。

有一名作家曾在臉書粉專上發文，透露自己已成為耳塞重度依賴者，「這些年來已經養成一定要戴耳塞才能入眠的習慣，如果出遊時赫然發現沒帶到，會焦慮到覺得這趟旅行都不用睡了」。

No.5 花草茶

睡前泡一杯花草茶，已成為部分網友的固定睡前儀式，像是洋甘菊茶、薰衣草茶、酸棗仁茶及國寶茶等。溫熱茶湯不只喝下肚暖胃，散發出的香氣也能讓一整天的緊繃與焦躁慢慢沉澱，身心靈逐漸放鬆，提前為今晚的好眠鋪路。

有許多網友曾在社群平台上分享，「GABA茶也可以幫助睡眠」、「我自己會泡一杯洋甘菊茶，再穿上舒服的睡衣，整個人像被雲朵包住一樣」、「首推紅藜茶，喝了之後真的蠻好睡的，習慣每天喝了」、「國寶茶真的不錯，無咖啡因熱熱喝覺得很舒服」。

No.4 睡衣、睡眠襪

脫下緊繃的西裝或制服，洗去一天的疲憊後，睡前換上柔軟舒適的睡衣和睡眠襪，彷彿立即為身體按下「放鬆鍵」。睡衣以親膚柔軟的布料包覆全身，減少摩擦與束縛感，還能依喜好選擇款式，兼具實穿與個人風格；睡眠襪則讓足部保持溫暖，對手腳容易冰冷的人來說，是不可或缺的助眠小物。

Threads上曾有網友討論關於睡覺穿襪子的議題，其中有不少脆友指出，「一定要穿，這是種安全感」、「年紀漸漸有了就會穿襪子了，不想穿也是會穿，除非室內有暖氣，地板不會冰冷」、「冬天會，因為我的體質腳很容易冰的不像話，不穿襪子腳根本冰到睡不著」。

No.3 香氛噴霧、蠟燭

香氛噴霧與蠟燭，是睡前打造療癒氛圍的秘密武器！不論是輕輕在枕頭噴灑睡眠噴霧，還是點燃香氛蠟燭，讓薰衣草、洋甘菊、檀香等香味快速充滿整個房間，都能讓自己快速進入睡覺模式。

先前在網路上爆紅的日本無印良品「睡眠香氛噴霧」，融合甜橙、佛手柑等多種精油調香，號稱輕輕一噴就能讓空氣中瀰漫怡人香氣，帶來放鬆紓緩的感受，噴在棉被、枕頭等織物也沒問題。許多台灣人飛到日本也特地尋找這款助眠好物，雖然效果見仁見智，不過也有網友分享，「超好用的，噴完秒睡」、「無印良品睡眠噴霧實測，不誇張，我直接睡到13:00，嚇死人」。

No.2 精油、保養品

準備睡覺之前，透過精油與保養品，能讓肌膚與心情同時獲得呵護。舉例來說，像是甜橙、薰衣草、佛手柑或洋甘菊等精油，加入晚間護膚程序中，搭配輕柔按摩，不只是滋潤肌膚，也能讓緊繃的神經漸漸放鬆；最後再以乳液、精華液或晚安霜收尾，一邊保養，一邊幫助身體切換到休息模式。這種結合嗅覺與觸覺的療癒儀式，也成為日常迎接好眠的秘密小法寶。

有Dcard網友分享自己的方法，「洗完澡用吹風機吹頭頸部，然後擦精油按摩脖子，不然一整天坐電腦前頸部真的硬到不行還會導致頭痛」、「如果單聞精油效果不大，又不排斥按摩的話，可以用苦參按摩油，我一般是按摩後頸和肚子，如果腳會冷，就順便再按一下，按完身體會暖暖的，很舒服，當天會特別好睡」。

No.1 保健食品

保健食品是多數網友維持睡眠品質的選擇之一。市面上常見的成分包含GABA、鎂、色胺酸、芝麻素或褪黑激素等，主打協助放鬆身心、幫助入睡或調整生理時鐘。許多人會在睡前固定補充，搭配規律作息與放鬆習慣，一起打造更穩定的睡眠節奏。不過每個人的體質不同，若對成分不確定，建議應先諮詢專業醫師或營養師，找到適合自己的方式，並依照產品建議用量食用。

在日本熱銷、台灣即將正式開賣的DHC GABA，在每日建議攝取量中富含200毫克的γ-氨基丁酸（GABA），有助於穩定情緒，特別適合長期處於壓力環境、情緒容易波動的現代人補充。不過依據台灣衛福部食藥署的相關規範，GABA的建議攝取量為100毫克，因此台灣上市版本將會依照台灣法規標準進行調整。成分也另外添加鈣、鋅等礦物質，更能為日常健康加分。有許多台灣人專程前往日本藥妝店購買，在Dcard上分享，「我前陣子嚴重失眠，第一次吃半小時內就會昏睡，隔天起來會有睡很飽的感覺」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月5日至2026年3月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

《網路溫度計DailyView》

