梨赤星病拉警報 農政單位提醒加強防治...龍柏也要注意

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
梨赤星病拉警報，苗栗縣政府農業處提醒保握關鍵期防治。圖／苗栗縣政府提供
動植物防疫檢疫署最新田間調查，發布梨赤星病警報苗栗縣政府農業處提醒農友目前是高風險期，梨農掌握關鍵期加強防治，避免災害擴大。

防檢署發布警報，近期全台濕冷，氣候變化大，台中及苗栗地區最新田間調查，梨樹嫩葉發現初期病徵，龍柏上已普遍觀察到冬孢子角生成，正值梨樹幼嫩組織萌發敏感時期，整體感染風險高。

防檢署建議梨農可採取整合性防治措施，物理防治在梨園迎風面架設破風網，降低染病；化學防治選用如得克利、滅普寧及克熱淨等政府核准藥劑，並避開花期，輪替使用，留意天候變化，降雨前後掌握最佳施藥時機。

苗栗縣政府農業處也發布警報，指出梨是苗栗重要農作，各鄉鎮近期已陸續監測到梨赤星病染源，發生在龍柏上的冬孢子角，提醒農友近期應加強果園巡查，並及早防治，同時籲請梨產區附近栽植龍柏的民眾共同協助預防。

農業處指出，梨赤星病菌具有特殊的寄主轉換特性，無法單獨在梨樹上完成生活史，必須在梨樹與龍柏兩種植物之間交替寄生，才能持續繁殖，因此兩者之間的病害防治需相互配合。

針對龍柏可參考植物保護資訊系統所推薦核准藥劑施用於龍柏，以降低病源並減少傳播；針對梨樹提醒農友近期應及早施藥防治，並依植物保護資訊系統推薦藥劑輪替使用，以降低抗藥性發生。

梨赤星病拉警報，苗栗縣政府農業處提醒保握關鍵期防治。圖／苗栗縣政府提供
警報 農業處 苗栗

