乍暖還寒！今起2波冷氣團接力南下

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
本周有2波冷氣團接力南下。聯合報系資料照

冬衣不能收，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，強冷空氣接力南下影響，今天愈晚愈冷。

「林老師氣象站」指出，今日受冷空氣南下影響，台灣北部及東北部天氣明顯轉冷，其它地區早晚亦冷；由於此波冷空氣強度已上調為大陸冷氣團等級，初步估計最低溫預測：台灣中部以北及宜蘭地區13至15度，花東及澎湖地區15至17度之間，南部地區16至18度，金門及馬祖地區最低溫則分別為11至13及10至12度之間。

「林老師氣象站」指出，因為同時又搭配華南雲系東移，環境水氣增多、降雨範圍增大，迎風面的桃園以北、東北部及東半部地區都有局部短暫雨，其它山區也有零星短暫陣雨；基隆北海岸、東北部及東部地區將有局部較大雨勢發生的機會。

此波冷氣團預計11日才會開始減弱，但「林老師氣象站」說，下一波又是大陸冷氣團等級的冷空氣南下，預估會在12日。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

