快訊

國際油價飆破每桶100美元近4年首見 川普：世界和平的極小代價

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 吳德榮：明晚周三晨低溫探10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
大陸冷氣團南下，北部愈晚愈冷，中南部日夜溫差大。本報資料照片
愈晚愈冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今天下午至明日鋒面掠過、冷空氣南下，北部降雨範圍擴大、東半部有局部短暫雨，氣溫下降，北台愈晚愈冷；中南部天氣晴朗，氣溫略降，早晚偏冷。

吳德榮說，今夜至明晨，台北測站逼近14度，將觸及「大陸冷氣團」定義，本島平地的最低氣溫亦將降至10度上下；明晚至周三(11日)晨、因「輻射冷卻」加成，還會再多降1至2度，而創此波最低溫；應注意保暖。周三晴朗、白天氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率

今日各地區氣溫如下：北部18降至11度、中部12至28度、南部13至30度及東部12至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四下午「大陸高壓」前緣通過，大台北雲量略增、偶有零星飄雨的機率，乾冷空氣緊接南下，晚起轉晴冷。周五(13日)起至下周日(15日)「大陸高壓」的乾空氣影響，各地晴朗穩定；白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫低，日夜溫差大；周四晚、周五晨及週六晨又有觸及「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)的機率，本島平地的最低氣溫再探10度以下。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一至周三((16至18日)各地仍晴朗穩定，氣溫逐日漸升，東半部水氣略增，偶有局部短暫雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

機率 冷氣團 氣溫

相關新聞

