健康名人堂／超加工食品 比紅肉更危害健康

今年1月，美國發布最新版飲食指南，把紅肉、全脂牛奶列入飲食推薦清單，引發營養學界譁然，此舉與長期累積的心血管研究證據有所落差。但從健康長壽的眼光來看，這場爭論或有其他的意義。

維持肌肉 長者需更多蛋白質

伴隨年齡增長，身體利用蛋白質的效率隨之下降。同樣一份雞腿，年輕人吃了能長肌肉，老年人吃了效果大打折扣，醫學上稱為「合成阻抗」（Anabolic resistance）。為了維持足夠的肌肉量，長者需要攝取更多蛋白質。亞洲肌少症工作小組發布最新共識，將高齡者每日蛋白質建議量上調至每公斤體重1.2至1.6公克，美國的最新飲食指南也是相同建議。

這個數字是什麼概念？體重60公斤的長輩，每天至少需要72公克蛋白質，平均每餐約需24公克。一份手掌大小（約100公克）的魚排或去骨雞肉，蛋白質約25公克；兩顆雞蛋加半盒板豆腐，蛋白質合計約24公克，可達最低標準。對許多飲食清淡的台灣長輩而言，每餐攝取足量蛋白質是個不小的挑戰。

長輩不只吃不夠 甚至吃錯了

許多長輩不只「吃不夠」，甚至可能「吃錯了」。行動不便、獨居、牙口退化，讓長輩愈來愈依賴加工食品，例如泡麵、薯片、餅乾、含糖飲料等。值得正視的是：相同熱量下，超加工食品對健康的危害，可能高於一塊原型食物的紅肉。

研究發現，在相同熱量、脂肪、糖分條件下，超加工食品更會加速器官老化、增加失智與肌少症風險，人工添加物對腸道菌的破壞與誘發慢性發炎十分顯著。相較之下，未加工紅肉（如清燉牛腱、水煮里肌肉）的健康疑慮，主要來自紅肉與飽和脂肪等成分風險，不是這種「超越營養成分之外的額外傷害」。

在許多西方國家，紅肉是平價易得的動物蛋白。我曾與芬蘭營養學者討論，芬蘭海鮮昂貴，普通家庭多以紅肉做為蛋白質來源。但台灣的條件卻大不相同。吳郭魚、虱目魚等本地海鮮平價普及，豆腐、 雞蛋、豆漿也是平價且容易取得，便利商店就有雞胸肉、茶葉蛋和豆干。在台灣，均衡攝取原型食物蛋白質，在經濟與便利性上都相當可行。

在這樣的考量之下，紅肉能不能吃或許不是最重要的問題。更值得問的是：我們能否兼顧足量的蛋白質與原型食物的攝取？豆腐、雞蛋、魚、雞肉、毛豆這些看得出原本樣貌的食物，不只是提供蛋白質，還保留了身體需要的維生素與礦物質。

多攝取原型食物 健康更加分

偶爾吃一塊東坡肉不必焦慮，對長者而言，蛋白質攝取不足及超加工食品的健康危害可能來得更大。但，若能以魚肉、雞肉、雞蛋或豆製品等非紅肉作為足量蛋白質的來源，健康自然更加分。

健康長壽不是老了才準備的事。餐桌上每一個看得見、吃得出的真實選擇，都在悄悄決定10年後的生活品質。

（作者陳亮恭為台北市立關渡醫院院長）