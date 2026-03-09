健康你我他／少吃早吃拒糖 減重超前部署

過年前收到一大包糖果，它們整日對我發出邀請述說甜蜜滋味。本該全家人共同享用，竟在2天裡多數落入我肚內。懊惱每天跑步1小時，還是無法阻止過量甜食攻擊，體重迅速往上爬。於是恢復多年前減重成功模式進行168飲食，或許是老了，新陳代謝差，見不到效果，體重只上不下 。

甜食悅心僅剎那，明白瘦不下來是吃進太多加工食品，為了不被肥肉環抱，新年假期結束後開始減重，拜託家人當糾察隊監督我進食。

年夜飯後肚子撐著，但滿桌零食向我招手，身邊不時有人喊著真好吃，我狡猾地躲在監督者視線外迅速偷吃，放任酥糖花生開心果在嘴裡翻攪。直到糾察隊制止。

「帶回家吃啊。」婆婆小姑大方遊說，我搖頭拒絕提起過往不良事蹟。她們嘴甜說我不胖又說快樂比較重要，過年就該吃吃喝喝，介紹起零食來歷，指著日本餅乾一片價值80元、牛軋餅來自知名老店…為了避免想吃念頭時時上演，忍痛讓那堆零食繼續待在婆家。

年假晚餐提前4點啟動，飯後刷牙關上進食閘門，牽起狗走往校園散步。飯後距離睡覺時間尚有好幾個鐘頭，足夠讓腸胃運作，減少脂肪堆積。看著體重機上數字，我揚起笑臉為超前部署鼓掌，持續少吃早吃拒糖。