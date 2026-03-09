慢性肩頸痛 嚴重需開刀治療

肩頸痠痛該如何保養及治療？振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，若是輕微拉傷引起的痠痛，可透過冷熱敷、藥物及物理治療獲緩解，數天內會自癒；若疼痛超過2周，則為慢性頸部疼痛，必須進一步檢查找出病因。

慢性頸部疼痛高危險群，包括長時間伏案的上班族、使用電腦螢幕、繪圖工作者等。鐘子超指出，這些工作者長時間採固定姿勢工作，容易過度使用頸椎，進而引發肩頸疼痛，需特別留意頸部健康保養。

新光醫院復健科主治醫師林於廷說，肌肉長時間維持同一姿勢，就會出現肌肉失衡，國外有句名言：「完美的動作就是下一個動作」，亦即當一個姿勢過久時就要做擴胸、伸展動作。若症狀無法緩解，先復健治療，但症狀影響手腳發麻、大小便失禁時，恐需手術治療。

對於頸椎退化性關節炎引起的疼痛，鐘子超指出，治療首選熱敷、止痛藥和物理治療等，若3個月以上仍無法改善神經症狀或持續性神經功能喪失，甚至疼痛明顯加劇，建議可進行頸部前方或後方開刀治療。

鐘子超說，前方開刀適用於頸椎間盤突出、骨刺壓迫等症狀，手術包括前融合術、椎間盤切除術、骨釘骨板固定或人工椎間盤植入等，傷口小，恢復快。後方開刀適用於後方病灶，如黃韌帶鈣化、關節老化或有問題頸椎節數超過三節時，手術包括椎板切除術、椎板整型術、後融合術併骨釘骨板固定等，能達到更大減壓效果，但傷口較大，恢復期較長。