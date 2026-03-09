使用3C肩頸痠痛 當心烏龜頸讓體態走樣

現代人長時間使用電腦、手機，容易引發肩頸痠痛問題，醫師指出，不少求診患者外觀已明顯呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」的姿勢，體態完全走樣，還有人頸部後面形成腫包，稱為「富貴包」或「頸部駝峰（Dowager’s hump）」。

頸椎椎間盤病變 呈現年輕化

近年頸椎椎間盤病變人數逐年上升，與3C產品普及與重度使用密切相關，且呈現年輕化趨勢。振興醫院神經外科主治醫師鐘子超說，現代人工作離不開電腦、上下班通勤眼睛緊盯手機螢幕，回家後繼續滑手機、看平板電腦，成為「低頭族」，且低頭時間長，成為頸椎退化主因。

長時間「低頭」，會造成頸椎椎間盤的壓力過大，進而引發頸椎椎間盤病變，頸部會感到劇烈疼痛外，連日常活動都可能會受限。

鐘子超指出，雖然大多數的頸部疼痛都會自動緩解，但是全球卻有逾三分之一的人持續3個月以上頸部疼痛，嚴重影響生活品質。

新光醫院復健科主治醫師林於廷表示，頸椎是一塊一塊骨頭堆疊起來，骨頭旁有神經，而骨頭與骨頭間有椎間盤，當長期不良姿勢累積負能量，將對頸椎、椎間盤及神經造成壓迫，導致頸椎關節、椎間盤提早退化，甚至出現神經根病變。

頭前傾60度 頸椎受壓變5倍

鐘子超指出，當人體的頸部前屈超過20度或後仰超過5度，或過度扭轉姿勢，頸部承受來自頭部重量的受力約5公斤，頭部前傾彎曲角度每增加15度，頸椎承受的壓力會增加5至7公斤，若低頭達到60度，頸椎承受的壓力將高達5倍之多，等於是一個國小四年級生坐在肩膀上，久而久之將導致「烏龜頸」，影響頸椎健康。

手感覺觸電或發麻 盡快就醫

正常人的標準姿勢，林於廷說，頭是安穩的在頸部上方，但現代人不論是使用電腦或手機時，經常是長時間維持一個姿勢，在精神過於專注下，身體、頸部會慢慢地往前位移，有如「烏龜頸」向前傾，時間一拉長，頸部肌肉便會失去平衡，且因肌肉緊繃、放鬆位置不同，容易造成肩頸痠痛，合併駝背、圓肩，甚至影響走路姿勢。

林於廷提醒，若出現頸部疼痛、活動度變差，壓迫到神經，將會感覺手有觸電或發麻的感覺，甚至會一路傳導到手指頭，或是往下傳至腳，這時就應提高警覺，就醫治療。