軌道經濟…車站商場周邊環境 牽動業者投資意願

「軌道經濟」對台灣零售、餐飲都是火熱的主題，卻不是集客萬靈丹，更非每個車站商場都對業者有吸引力，包括高雄車站、鳳山車站招標都不順利，業者認為，除了人流以外，周邊環境更為重要。

除了台北車站、板橋車站、南港車站等大站以外，包括部分機捷、北捷車站也都享受到軌道經濟的紅利，但也有些車站吸引業者進駐的誘因並不高。權利金過高、營建成本飆漲、周邊環境不佳、招商條件對業者吸引力低都是原因；高雄車站完工一年多後，到去年底才由唯一投標的環球購物中心獲選，而鳳山車站至今仍未招到業者。

業者表示，經營車站型商場與一般商場概念上完全不同，一般百貨商場做周末生意，車站商場則是針對通勤族做周間生意，加上周末的部分家庭客，因此如果客群固定的話，就必須要考量人流量。

此外，更重要的是周邊環境。業者指出，南港、左營都是高鐵起迄站，南港站除了通勤族外，還有商務客，只要南港展覽館、台北流行音樂中心有活動，業績就會明顯拉高。

而左營站因為高雄的城市行銷，演唱會經濟帶動，板橋則是新北市最大的車站，鄰近還有板橋大遠百，「除了本身區位以外，還有周邊環境、城市活動都是要考量的關鍵因素。」

業者直言，鳳山、高雄車站在這方面就比較弱勢，鳳山更是只有在選舉時才會提到「三山」，平常根本沒有聲量，周邊機能相對太弱，旅運量人次也不高。對零售、餐飲業來說，等於是周末、周間的生意都沒有一定的動能支撐，沒人想進駐也是意料中的事。