軌道經濟北熱南冷！高雄2大車站多次流標 換不到錢潮

相較於台北、板橋等車站軌道經濟熱絡，高雄兩大車站卻「寂寞」。台鐵斥資廿五億元打造鳳山車站為「空中鳳城」，原規畫作百貨、影城和商辦，但四度招商流標，台鐵宣布將收回自營轉作便當觀光工廠，被譏為是天價便當店，更讓期盼多年的在地居民失望不已。前年完工的高雄車站商場大樓同樣經歷多次流標後，才在去年底招標成功。

「空中鳳城」兩棟六層、十層建築，二○二四年七月完工後，四次招標均乏人問津，唯一成功出租僅屋頂太陽能光電板。

據了解，去年底台鐵召開招商說明會，有廠商現勘後認為站內動線規畫、單電扶梯設計和樓板高度等不符商業需求，空間挑高不足也不能設置影廳，當時有廠商直言，兩棟建築除一樓外，僅其中一層有連通道，穿越動線不足，為遷就古城造型犧牲內部坪效，導致戲院、餐廳面臨樓高和承重不足的結構性問題，對投資卻步。

鳳山區鎮北里長趙志成說，車站附近停車困難可能也是投資意願低原因，「若條件好誰會不想投資？」人口最多的行政區無電影院，居民聽聞空中鳳城要招商規畫電影院都很高興，誰知等待多年卻一場空，怎能不失望。有市民批評，期待多年卻等來便當工廠，搞成這樣超難看、超扯的，地方期待與實際落差真的很大，「有錢也不能這樣亂花！」

國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩說，空中鳳城作為便當觀光工廠，背離建造初衷，核心問題是人流不足，捷運楠梓五甲線經過鳳山車站，可突破鳳山站單一路線、人流不足瓶頸，也帶動東高雄商業復甦，她會與交通部溝通、統整地方意見。

高雄市議員李雅靜說，「中央願花廿五億蓋一棟漂亮的便當工廠，為何不能多花些經費讓捷運延伸鳳山車站？」建議台鐵應與市府設置鳳山車站和捷運鳳山站地下聯通道，打造地下商店街。

另外，台鐵高雄車站商場大樓先前招標也不順利，歷經數次流標後，去年底終於由冠德建設獲選最優申請人。

對鳳山車站大樓變便當工廠，台鐵指出，台鐵便當南部銷量成長多，鳳山站增設南部中央廚房可擴大便當產能；車站低樓層仍規畫引入地方生活服務事業，中高樓層作辦公空間。至於台鐵便當體驗館的收益？台鐵僅表示，是否獲利還須觀察。