3聲優席捲台北 VR體驗心動

高雄市鳳山區一家燒肉吃到飽的連鎖餐廳遭消費者投訴，上月18日春節期間一家四人前往用餐，隔日發燒腹痛及拉肚子、嘔吐，質疑店內蝦子「翻肚」奄奄一息，不新鮮食材導致家人身體不適。高市衛生局表示，此案未接獲通報，但上月9日另有兩人用餐後身體不適就醫，針對作業環境及冰淇淋滑槽不潔、溫度紀錄未明確等缺失，已令業者改善且複查完成。

2026-03-08 15:14