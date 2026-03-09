3聲優席捲台北 VR體驗心動

聽新聞
「ＶＲ聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗」邀集日本超強聲優卡司，包含東山奈央、小林愛香、南條愛乃，三位聲優風格鮮明、各有龐大粉絲支持，每場舞台都極具渲染力及強大應援氛圍，日本現場演出成功讓粉絲驚呼「超燃！」

本次透過ＶＲ演出，重現現場LIVE，活動將於三月廿日至四月十六日於台北公館CLASSROOM（原公館東南亞戲院）登場，由聯合數位文創主辦、udn售票網獨家啟售。

結合日本最新8K ＶＲ拍攝技術與劇院級聲音系統，打造前所未有的沉浸式聲優演唱會體驗，戴上ＶＲ裝置後彷彿站在舞台最前排，與聲優歌手幾乎零距離推活、應援，歌手與鏡頭互動，還能體驗第一視角的心動專屬感。每位聲優放映兩場演出，單場原價七百元，一次購買兩場優惠價一千二百元。

