聽新聞
0:00 / 0:00
3聲優席捲台北 VR體驗心動
「ＶＲ聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗」邀集日本超強聲優卡司，包含東山奈央、小林愛香、南條愛乃，三位聲優風格鮮明、各有龐大粉絲支持，每場舞台都極具渲染力及強大應援氛圍，日本現場演出成功讓粉絲驚呼「超燃！」
本次透過ＶＲ演出，重現現場LIVE，活動將於三月廿日至四月十六日於台北公館CLASSROOM（原公館東南亞戲院）登場，由聯合數位文創主辦、udn售票網獨家啟售。
結合日本最新8K ＶＲ拍攝技術與劇院級聲音系統，打造前所未有的沉浸式聲優演唱會體驗，戴上ＶＲ裝置後彷彿站在舞台最前排，與聲優歌手幾乎零距離推活、應援，歌手與鏡頭互動，還能體驗第一視角的心動專屬感。每位聲優放映兩場演出，單場原價七百元，一次購買兩場優惠價一千二百元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。