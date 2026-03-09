聽新聞
軌道經濟…板橋車站超越台北車站 零售是關鍵

聯合報／ 記者林海／台北報導
位於新北市的板橋車站，年營收超過卅億元，超越台北車站成為營收最高的車站型商場。記者陳正興／攝影
位於新北市的板橋車站，年營收超過卅億元，超越台北車站成為營收最高的車站型商場。記者陳正興／攝影

台北車站商場將重新招標，在「天下第一站」的光環籠罩下，吸引近十家業者評估投標，再度引發軌道經濟熱。不過，台灣軌道經濟的霸主其實並非是人流最多的台北車站，而是位於新北市、由環球購物中心經營的板橋車站，年營收超過卅億元，超越台北車站成為營收最高的車站型商場。

眾所矚目的台北車站商場今年一月中公開招標，現任的經營業者微風集團早已表達「勢在必得」的決心，其他包括京站、新光三越、統一超等國內零售、百貨大咖也積極評估，就是看準軌道經濟的熱潮，高人流與穩定的客群，幾乎就是營收保證，也成為業者眼中的金雞母。這次得標者將可獲得「十五加八」年營運年限，預計六月簽約。

台北車站的人流量每天高達六十萬人次，遠遠超過其他車站，但據了解，去年商場的營收表現微幅衰退，略低於卅億元，而板橋車站商場營收已經連續三年有雙位數的成長幅度。百貨業人士分析，相較於台北車站商場幾乎全是餐飲，板橋車站商場則有一定比重的零售，是能超越北車的關鍵。

環球購物中心表示，去年完成板橋車站二樓改裝，強化服飾、生活雜貨的完整度及流行感度，帶動零售業績成長超過一成，特別是導入新北規模最大、的日系生活雜貨品牌後，不僅留住通勤客，更吸引周邊居民於假日專程來訪，零售不僅吸引通勤族停留，更將動線自然延伸至戶外主題餐廳，形成「逛+吃」的連動效益。

百貨業人士分析，一般來說停留商場時間愈多，消費就愈高，而台北車站商場全是餐飲，民眾停留時間短暫，消費自然也就無法拉高，「吃飯是剛性需求，必須要導入消費者喜歡的、對的品牌，但吃完飯也會有消費的需求，因此有不同的業態，就會是額外的商機。」

對微風集團來說，若調整零售業態的比重是否可行？百貨業人士則說，零售的坪效比不上餐飲，而微風與台鐵的合約已經走到最後階段，也無法進行大幅度的改裝，否則若是無法得標，就等於是白白投入的成本。

