聽新聞
0:00 / 0:00

國際婦女節登App Store封面 郭源元用畫筆療癒自己、創造無限可能性

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
郭源元靈感一來，現場就開始創作。記者黃筱晴／攝影
郭源元靈感一來，現場就開始創作。記者黃筱晴／攝影

螢光幕前，她是模特兒、演員，也是在社群平台擁有數十萬粉絲的社群KOL，在今年國際婦女節，郭源元更以「圖文創作者」的身分，分享了自己從從早期在群體中追求認可的「模糊面孔」，到如今主動敲開出版社大門的蛻變歷程 。透過iPad Pro、Apple Pencil，以及數位繪圖工具「Procreate」，郭源元在多重身分中逐漸找到自己的重心，並鼓勵所有女性「對自己保持想像力，勇敢地踏出一步，向未知邁進。」

郭源元的職涯始於模特兒圈，她坦言初期處於「球來就打」的階段，努力迎合市場與外界的期待。雖然外貌讓她獲得不少機會，但她回想當時心情，其實只是「有邀約就嘗試，滿足客戶的要求與想像」；直到30歲，才迎來心態上的轉折點，她定義的「三十而立」並非成家立業，而是「自我的確立與獨立」 。

「我開始思考我能『創造』什麼？」於是郭源元重拾了兒時對畫畫的熱愛，並在2019年誕生了第一本創作繪本《希望你喜歡》 ，後來她更在沒有經紀公司的狀態下，以個人身分主動接洽出版社，陸續完成了《儘管掉下來吧 我會接住你》、《因為是你 世界剛剛好》2本繪本，一步步實踐自己的目標。

非科班出身、沒有受過專業繪圖訓練的郭源元，最初連「圖層」的概念都不懂，修改草圖時常需整張重畫。然而，她秉持「堪用即可、輸出為先」的哲學，只要有想法就打開Procreate開始創作。她感性地說：「如果說我是一個升空的氣球，那Procreate就是打氣筒，完整我的想法，降落在這個世界上。」

郭源元的創作流程並非完全天馬行空，她稱之為「先有骨頭，再填血肉」，在建立整本書的架構時，她會將iPhone備忘錄中累積多年的文字印出剪成條狀，在地上排列組合出敘事邏輯，最後才根據文字情緒補足圖像。

她的作品風格以簡潔著稱，擅長利用色彩傳達心境，核心角色「三毛與小怪物」僅以紅、黑、藍3色構成，靈感源於生活最常見的10元原子筆。在筆刷選擇上，她偏好用「乾式墨粉」描繪輪廓、用「菲瑟涅」進行大面積鋪色營造舒適療癒氛圍，也透過「油蠟筆」與「6B鉛筆」的顆粒感，喚起童年創作的真摯筆觸 。

針對國際婦女節，郭源元特別為App Store創作了一張獨家畫作，以一隻玳瑁色的貓，希望「女性可以像貓一樣，既優雅又瘋狂、既柔軟又堅韌。」背景與貓咪鬍鬚上五彩繽紛的花朵，則象徵女性千變萬化的樣貌。

郭源元強調，女性不應為符合社會期待而縮小自我。她享受在藝人、女兒、創作者等多重身分間切換，並將這些角色視為展現不同面向的「衣裳」，而非束縛。

邁入新的一年，郭源元除了持續創作、張開雙臂迎接所有來敲門的機會，她也希望可以透過線上、線下不同方式與讀者交流。同時，她也保持開放心態，主動報名戲劇課程精進演技，並醞釀出版純文字散文的可能性。郭源元用行動證明：只要敢踩出那一步，每個人都能長成比想像中更強大的模樣 。

針對國際婦女節，郭源元特別為App Store創作了一張獨家畫作。記者黃筱晴／攝影
針對國際婦女節，郭源元特別為App Store創作了一張獨家畫作。記者黃筱晴／攝影

郭源元親自分享個人創作歷程。記者黃筱晴／攝影
郭源元親自分享個人創作歷程。記者黃筱晴／攝影

郭源元透過加入大量白色，調和出粉藍、粉綠等色系，營造輕盈且有呼吸感的氛圍。記者黃筱晴／攝影
郭源元透過加入大量白色，調和出粉藍、粉綠等色系，營造輕盈且有呼吸感的氛圍。記者黃筱晴／攝影

從模特兒、藝人，到圖文創作者，郭源元始終保持好奇與想像，朝每個目標邁進。記者黃筱晴／攝影
從模特兒、藝人，到圖文創作者，郭源元始終保持好奇與想像，朝每個目標邁進。記者黃筱晴／攝影

國際婦女節郭源元特別為App Store創作獨家畫作，作為送給女孩們的一封情書。圖／郭源元提供
國際婦女節郭源元特別為App Store創作獨家畫作，作為送給女孩們的一封情書。圖／郭源元提供

核心角色「三毛與小怪物」巧妙出現在畫作中不同角落。圖／郭源元提供
核心角色「三毛與小怪物」巧妙出現在畫作中不同角落。圖／郭源元提供

郭源元分享自己常用的Procreate筆刷。圖／郭源元提供
郭源元分享自己常用的Procreate筆刷。圖／郭源元提供

模特兒 女性 iPhone

延伸閱讀

國際婦女節 賴總統：女性是改變世界的光

芬蘭女孩當家活動 18歲1日總理推「殺害女性」罪入法

從眷村女性到現代女力 屏東「女路啟航」走讀女性故事

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

相關新聞

2波大陸冷氣團接力來襲！明後2天北東濕冷「低溫下探12度」高山恐降雪

未來1周受2波大陸冷氣團影響，北東溫度下降、水氣增多，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天受到首波冷氣團影響，溫度下降，迎風面慎防大雨，加上輻射冷卻影響，周二晚間至周三清晨低溫下探12度，此外，周二3000公尺以上高山有降雪機率。

一月兩起！ 高雄鳳山燒肉吃到飽連鎖店 被質疑「蝦子翻肚」害上吐下瀉

高雄市鳳山區一家燒肉吃到飽的連鎖餐廳遭消費者投訴，上月18日春節期間一家四人前往用餐，隔日發燒腹痛及拉肚子、嘔吐，質疑店內蝦子「翻肚」奄奄一息，不新鮮食材導致家人身體不適。高市衛生局表示，此案未接獲通報，但上月9日另有兩人用餐後身體不適就醫，針對作業環境及冰淇淋滑槽不潔、溫度紀錄未明確等缺失，已令業者改善且複查完成。

冬奧冠軍劉美賢「微笑唇環」爆紅 醫警告：如果出現這件事恐引爆危機

美國花式溜冰選手20歲的劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬奧上勇奪兩面金牌。這位金牌得主不只溜冰技藝精湛，造型打扮十分吸睛，特別是她的「微笑唇環」引起話題，她說，唇環是「自己望鏡穿刺的」，令人吃驚。醫師表示，唇環，尤其是一名溜冰選手，如果不慎滑倒、撞擊臉部，恐導致撕裂傷，引發感染、發炎等危機。

國際婦女節登App Store封面 郭源元用畫筆療癒自己、創造無限可能性

螢光幕前，她是模特兒、演員，也是在社群平台擁有數十萬粉絲的社群KOL，在今年國際婦女節，郭源元更以「圖文創作者」的身分，分享了自己從從早期在群體中追求認可的「模糊面孔」，到如今主動敲開出版社大門的蛻變歷程 。透過iPad Pro、Apple Pencil，以及數位繪圖工具「Procreate」，郭源元在多重身分中逐漸找到自己的重心，並鼓勵所有女性「對自己保持想像力，勇敢地踏出一步，向未知邁進。」

「三八」一詞何來？ 清朝官員限制廣州洋人的發明

每逢三八婦女節，三八這個詞總是會引起討論。畢竟三八這個詞，在中文的意義好像不是很正面。

檳榔在台灣…比漢人開墾時期更早 乾隆年間已有檳榔攤

檳榔在台灣一度有「綠金」或「綠寶石」的美名，全盛時期的產值超過百億元，在農產品中僅次於稻米。穿著清涼的檳榔西施，一度也成為台灣獨特的街頭文化。後來因為嚼食會造成口腔癌以及種植破壞水土保持等原因，政府宣導拒吃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。