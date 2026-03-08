2波大陸冷氣團接力來襲！明後2天北東濕冷「低溫下探12度」高山恐降雪

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
明、後2天受到首波冷氣團影響，溫度下降，迎風面慎防大雨，加上輻射冷卻影響，周二晚間至周三清晨低溫下探12度，此外，周二3000公尺以上高山有降雪機率。聯合報系資料照
未來1周受2波大陸冷氣團影響，北東溫度下降、水氣增多，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天受到首波冷氣團影響，溫度下降，迎風面慎防大雨，加上輻射冷卻影響，周二晚間至周三清晨低溫下探12度，此外，周二3000公尺以上高山有降雪機率。

賴欣國說，未來1周受到2波大陸冷氣團影響，首波明（9日）南下，北部、東半部、中南部山區有降雨機率，尤其迎風面的基隆北海岸、宜蘭、恆春半島有局部大雨。

周二（10日）受到華南雲系東移影響，北部、東半部、中南部山區有雨，中部平地也有零星降雨；周三（11日）冷空氣減弱，水氣減少，僅剩花東、恆春半島有局部短暫降雨，南部山區有零星降雨。

周四、周五（12、13日）第二波大陸冷氣團來襲，北東水氣再增加，桃園以北、東半部有零星降雨；周六（14日）白天冷空氣減弱，各地晴到多雲，僅台東、恆春半島有零星短暫降雨；周日（15日）僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島、有零星短暫降雨。

溫度部分，賴欣國指出，周一、周二中部以北低溫僅14至16度，周二晚間至周三清晨受到輻射冷卻影響，局部空曠地區低溫恐下探12、13度；周三冷空氣減弱、溫度短暫回升。

周四至周六清晨受到第2波大陸冷氣團影響，北部低溫14至16度，中南部16至18度。周四晚間至周五清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫下探12、13度；周六冷空氣減弱，北部高溫回升至22度，中南部約26度。

賴欣國表示，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，周二3000公尺以上高山有降雪機率，提醒民眾留意。

