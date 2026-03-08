快訊

基隆長庚醫提倡「運動處方」 乳癌病友健走送給自己最好的婦女節禮物

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，號召近800名乳癌病友、家屬及民眾參加，以行動倡議乳癌術後運動的重要性，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。

基隆長庚表示，乳癌已連續多年位居台灣女性癌症發生率第1名，根據最新癌症登記報告，每年新增逾1萬7000名個案。隨著醫療進步，早期乳癌5年存活率高達九成五以上，但術後仍約有兩成患者面臨復發風險。

臨床觀察發現，許多病友在完成手術與化療後，因體力下降、肌力流失及心理壓力而逐漸減少活動量，長期下來更可能出現「癌後肌少症」，嚴重影響代謝與生活品質。

基隆長庚醫院一般外科醫師李春輝號召成立「基隆市粉紅火鶴乳癌關懷協會」，希望串連醫療團隊、乳癌研究、病友團體與社會資源，建立資源共享平台，提升大基隆地區乳癌的照護品質和研究成效。

李春輝說，運動不是附加選項，而是乳癌治療的重要一環，可以說是「運動處方」。因此他將診間的衛教延伸至戶外，發起「Walk Her Way 火鶴健走」活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。

「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」活動今天從長庚情人湖院區出發，情人湖畔出現一片溫暖的粉紅人海。基隆市議長童子瑋、基隆市衛生局長張賢政和基隆長庚醫院副院長李立夫出席，與病友一同為健康健走加油打氣。

今天的活動主題是「粉紅火鶴花」，取台語諧音「乎賀（越來越好）」祝福病友，同時巧妙呼應英文「Walk Her（陪她走一段）」的核心理念。

為確保病友在最安全、安心的環境下運動，沿途設置6處「健康闖關站」，並由基隆市營養師公會、專業護理師及骨鬆中心團隊駐點，提供包含肌少握力檢測、癌症營養諮詢、骨鬆防護、淋巴復健與化療副作用衛教等實用互動體驗，讓病友在享受大自然芬多精的同時，也能獲得全方位的醫療支持。

基隆長庚指出，國際研究顯示規律的中等強度運動，可降低乳癌復發風險約20%至30%，並有效改善疲勞、憂鬱情緒與淋巴水腫等常見術後困擾。

60歲的林姓婦人，4年前在新冠肺炎疫情期間確診乳癌，住院治療前須接受PCR採檢，等待結果的過程格外煎熬。入院後也因防疫規定幾乎只能待在醫院裡，身心壓力相當大，一度陷入低潮。

她說，還好家人支持，加上李春輝醫師及個案管理師謝小姐的鼓勵，她開始從每天10至20分鐘的散步做起，逐漸加入簡單肌力訓練，同時透過均衡飲食補充優質蛋白質，雙管齊下讓體力逐漸恢復，心情也變得開朗。今天能和大家一起健走，是送給自己最好的婦女節禮物。

基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。圖／基隆長庚醫院提供

