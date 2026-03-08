嬰幼兒食品鉛、無機砷等標準寬鬆 監察院要衛福部檢討改進

民眾對食安愈來愈重視，尤其對嬰幼兒食品更要謹慎。監委田秋堇、蔡崇義調查發現，現行嬰幼兒食品中鉛限量標準較國際寬鬆，也未訂定產品的無機砷標準，部分市售產品標示誤導消費者符合嬰幼兒食品規範，這些問題都待衛福部檢討改進，並強化相關監督管理規定。

中華民國消費者文教基金會於113年7月5日公布市售米製嬰幼兒產品的重金屬鉛、鎘、砷及汞的含量檢測，40件產品測試結果，竟有鉛含量超標1件、鎘含量超標5件，並有17件產品之總砷含量，超過新加坡所訂定的規定。

田秋堇及蔡崇義啟動調查，發現我國現行市售嬰幼兒食品重金屬限量規範，鉛標準不但較國際寬鬆，且我國也缺乏市售嬰幼兒食品之無機砷限量規範；部分產品標示易誤導消費者，遭舉發後，因食藥署未明文規定，業者以黏貼式標籤更改包裝標示，影響第一線稽查人員執法。

兩位監委說明，我國雖已加嚴規範嬰兒食品之重金屬限量標準，然除嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品外，

嬰幼兒副食品、嬰幼兒穀物類輔助食品及供幼兒食用之配方食品等3類，則與一般食品標示規範相同，並無須加註專為嬰幼兒食用之字樣，也無需向主管機關辦理查驗登記，對嬰幼兒食安保護密度顯有不足。

兩位監委還說，部分市售產品並非嬰幼兒食品，卻以混淆性標示「有效安撫哭鬧的情緒」、「適合全家大小」，或與嬰幼兒食品一同陳列，誤導消費者錯認其為法定嬰幼兒食品，然實際卻未符合嬰幼兒食品之重金屬限量標準，此標示管理問題，食藥署實應正視。

兩位監委表示，食藥署雖稱後續將對相關宣稱標示採嚴格認定，但個案認定易使法規有模糊空間，又僅賴市場端稽查，難杜絕業者僥倖心態，並使第一線稽核人員難有明確原則依循，均有未當。

監察院表示，現行做法有未臻周延之處，均待主管機關食藥署確實檢討改善，以保障嬰幼兒食品安全；調查報告已經社會福利及衛生環境委員會審查通過，請衛福部確實檢討改進。