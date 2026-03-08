快訊

嬰幼兒食品鉛、無機砷等標準寬鬆 監察院要衛福部檢討改進

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

民眾對食安愈來愈重視，尤其對嬰幼兒食品更要謹慎。監委田秋堇、蔡崇義調查發現，現行嬰幼兒食品中鉛限量標準較國際寬鬆，也未訂定產品的無機砷標準，部分市售產品標示誤導消費者符合嬰幼兒食品規範，這些問題都待衛福部檢討改進，並強化相關監督管理規定。

中華民國消費者文教基金會於113年7月5日公布市售米製嬰幼兒產品的重金屬鉛、鎘、砷及汞的含量檢測，40件產品測試結果，竟有鉛含量超標1件、鎘含量超標5件，並有17件產品之總砷含量，超過新加坡所訂定的規定。

田秋堇及蔡崇義啟動調查，發現我國現行市售嬰幼兒食品重金屬限量規範，鉛標準不但較國際寬鬆，且我國也缺乏市售嬰幼兒食品之無機砷限量規範；部分產品標示易誤導消費者，遭舉發後，因食藥署未明文規定，業者以黏貼式標籤更改包裝標示，影響第一線稽查人員執法。

兩位監委說明，我國雖已加嚴規範嬰兒食品之重金屬限量標準，然除嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品外，

嬰幼兒副食品、嬰幼兒穀物類輔助食品及供幼兒食用之配方食品等3類，則與一般食品標示規範相同，並無須加註專為嬰幼兒食用之字樣，也無需向主管機關辦理查驗登記，對嬰幼兒食安保護密度顯有不足。

兩位監委還說，部分市售產品並非嬰幼兒食品，卻以混淆性標示「有效安撫哭鬧的情緒」、「適合全家大小」，或與嬰幼兒食品一同陳列，誤導消費者錯認其為法定嬰幼兒食品，然實際卻未符合嬰幼兒食品之重金屬限量標準，此標示管理問題，食藥署實應正視。

兩位監委表示，食藥署雖稱後續將對相關宣稱標示採嚴格認定，但個案認定易使法規有模糊空間，又僅賴市場端稽查，難杜絕業者僥倖心態，並使第一線稽核人員難有明確原則依循，均有未當。

監察院表示，現行做法有未臻周延之處，均待主管機關食藥署確實檢討改善，以保障嬰幼兒食品安全；調查報告已經社會福利及衛生環境委員會審查通過，請衛福部確實檢討改進。

消費者 重金屬 食藥署 衛福部 監察院

相關新聞

一月兩起！ 高雄鳳山燒肉吃到飽連鎖店 被質疑「蝦子翻肚」害上吐下瀉

高雄市鳳山區一家燒肉吃到飽的連鎖餐廳遭消費者投訴，上月18日春節期間一家四人前往用餐，隔日發燒腹痛及拉肚子、嘔吐，質疑店內蝦子「翻肚」奄奄一息，不新鮮食材導致家人身體不適。高市衛生局表示，此案未接獲通報，但上月9日另有兩人用餐後身體不適就醫，針對作業環境及冰淇淋滑槽不潔、溫度紀錄未明確等缺失，已令業者改善且複查完成。

加油省逾百元！好市多加油站牌價超有感 吸排隊車龍官方緊急動員疏導

受到中東地緣政治情勢劇烈震盪影響，國際油價近期走勢強勁。受美國、伊朗戰爭及中東政治情勢緊張衝擊，特別是荷姆茲海峽航運受阻與煉油廠遇襲，布蘭特原油價格已應聲衝破每桶90美元大關；市場更憂心油價可能在數日內進一步挑戰100美元大關。國內油價調漲預期心理顯著升溫，驅使連鎖美式賣場好市多加油站湧現大批精打細算的會員車潮，其中台中北屯店這兩日最為明顯，賣場周邊一度因加油需求爆量而湧現壅塞車流。

冬奧冠軍劉美賢「微笑唇環」爆紅 醫警告：如果出現這件事恐引爆危機

美國花式溜冰選手20歲的劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬奧上勇奪兩面金牌。這位金牌得主不只溜冰技藝精湛，造型打扮十分吸睛，特別是她的「微笑唇環」引起話題，她說，唇環是「自己望鏡穿刺的」，令人吃驚。醫師表示，唇環，尤其是一名溜冰選手，如果不慎滑倒、撞擊臉部，恐導致撕裂傷，引發感染、發炎等危機。

基隆長庚醫提倡「運動處方」 乳癌病友健走送給自己最好的婦女節禮物

基隆長庚醫院在今天3月8日國際婦女節，舉辦「火鶴健走 Walk Her Way ! Go」乳癌關懷活動，號召近800名乳癌病友、家屬及民眾參加，以行動倡議乳癌術後運動的重要性，鼓勵病友以安全、漸進的方式恢復體能，重新建立對身體的信心。

