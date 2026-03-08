未來一周2波大陸冷氣團 今入夜至周一基宜花防大雨…下探14度

快訊

中央社／ 台北8日電
低溫示意圖。圖／AI生成

氣象署表示，未來一周有2波大陸冷氣團，明天北、東部、恆春半島降雨增加，其中今晚起至明天基隆北海岸、宜蘭、花蓮慎防局部大雨；10日晚間至11日清晨，中部以北低溫下探14度。

中央氣象署預報員賴欣國今天告訴中央社記者，明天大陸冷氣團南下，持續影響至10日，明天北部、東半部、恆春半島以及中南部山區降雨將增加。

他提醒，自今晚起至明天，基隆北海岸、宜蘭、花蓮留意有局部大雨，而恆春半島慎防局部較大雨勢。

賴欣國表示，10日大陸冷氣團影響，加上華南雲系東移，除了北部、東半部、恆春半島有雨外，中部平地可能也有零星飄雨，而11日白天大陸冷氣團減弱、水氣減少，雨區僅剩花東、恆春半島、南部山區。

12日將有另一波大陸冷氣團，賴欣國指出，這波水氣相對較少，12日桃園以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨，他提到，13日雨區縮減，僅剩基隆北海岸、東半部和恆春半島，而大台北山區則是有零星短暫雨。

賴欣國表示，3月14日、15日大陸冷氣團減弱，水氣更少，其中14日僅台東、恆春半島可能有零星短暫雨，其他地區晴到多雲，而15日雨區稍擴張，基隆北海岸、東半部和大台北山區可能有零星降雨。

氣溫部分，賴欣國表示，明天北台灣高溫略降，約攝氏18至20度，南部變化不大，高溫約26到28度。

賴欣國指出，這波大陸冷氣團南部低溫16至18度，而中部以北低溫約14至16度，預計最低溫可能會落在10日晚間至11日清晨，受輻射冷卻影響，局部空曠地區不排除比14度更低。

賴欣國表示，11日白天各地高溫明顯回升，北部回到20度以上，中南部約25、26度，他提到，第二波大陸冷氣團強度與第一波類似，但因水氣較少，整體高溫都會比第一波高，低溫則是差不多。

另外，針對近期高山是否有機會降雪，賴欣國指出，若溫度與水氣配合，預計10日海拔3000公尺以上高山有零星降雪的機會。

