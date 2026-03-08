快訊

衛福部擬設「婦女發展及保護服務司」 今年有望上路

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
石崇良參加衛福部舉辦的「花開 過山路」演唱會。記者許正宏／攝影
政府推動衛福部組織改造，規畫新設「婦女發展與保護服務司」，衛福部長石崇良表示，未來將整合婦女保護與發展政策，除持續強化婦女安全與權益保障，也將著重女性在經濟、職場與社會參與等面向的發展，相關修法草案已經審查完畢，待後續協商就會發布，今年有機會正式上路。

今日是3月8日國際婦女節，石崇良參加衛福部舉辦的「花開 過山路」演唱會，並指出過去在婦女政策上，多聚焦於保護措施，包括性侵害防治、家庭暴力防治及性別工作平等制度等，相關法律制度歷經多年推動與修法，已逐步建立完整的保障體系，未來政策方向將從「保護」進一步延伸到「發展」。

我國於1966年通過「性侵害犯罪防治法」，1998年通過「家庭暴力防治法」，2002年通過「兩性工作平等法」，保障婦女工作權。2004年通過「性別平等教育法」，2023年通過增修性暴力防治法，經過長期推動與多次修法，逐步建立完善的保護機制。

石崇良說，為爭取婦女權益、消除性別歧視，衛福部正進行組織改組，除了設置「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」外，也規畫成立「婦女發展及保護服務司」，專責婦女發展及保護業務，並保障婦女的經濟、安全與社會參與。

「目前衛福部本部職員加上約聘僱，女性占比約七成。」石崇良強調，新單位成立後，將透過資料蒐集、政策研究及相關方案推動，協助女性在不同產業與社會角色中發展，讓婦女在各行各業都能展現影響力。

石崇良強調，透過婦女發展與保護服務司的成立，未來婦女政策將從單純的權益保障，進一步擴展到經濟、職場與社會發展層面，讓女性在各領域都能獲得更多支持與機會。目前立法院委員會已經完成「衛福部組織法」修法草案審查，待協商完成後就會發布，有機會在今年啟動相關作業。

衛福部長石崇良表示，「婦女發展與保護服務司」今年有望上路。記者許正宏／攝影
