健保藥價調整暫停三年掀議 衛福部長：節省藥費仍留健保、不會推升保費

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
衛福部長石崇良表示，政府宣布將暫停藥價調查3年，114年度新藥價仍會如期上路。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，政府宣布將暫停藥價調查3年，114年度新藥價仍會如期上路。記者廖靜清／攝影

賴清德總統日前在「健康台灣委員會」宣布，健保藥價調整機制（DET）將暫停三年，引發討論。各界認為，若未進行藥價調查與調整，健保財務恐缺乏保障，甚至增加未來保費壓力。衛福部長石崇良表示，此次暫停僅涉及部分藥價調整機制，健保制度仍依「健保法」運作，節省的藥費也會留在健保體系內使用。

石崇良指出，健保藥價制度主要依據「健保法」第46條與第62條規定。第46條針對專利剛過期藥品，要求在專利期滿後前五年，每年檢討並調整藥價。由於專利到期後通常會有學名藥上市，藥價理應逐步下降，因此透過年度檢討機制，使藥價反映市場行情，這也是多數國家採行的制度。

至於第62條則與「藥費支出目標制」（DET）相關，石崇良強調，健保採總額制度，若藥費支出過高，可能排擠醫療服務費用，例如醫師診察費、手術費等，因此設計藥費支出目標，一旦年度支出超出目標，隔年就會透過藥價調整來控制支出。

石崇良說，這次暫停三年的措施，主要是針對DET機制中的藥價調降部分，而非專利到期藥品的調整，因此專利剛過期藥品仍會依「健保法」第46條規定，每年檢討並參考市場交易價格與國際價格調整。

DET制度自2013年實施至今已超過十年，當初設定的基期長期未重新檢討，確實有必要進行制度調整。近年部分國產學名藥價格已降至極低，例如部分藥品價格僅剩幾元，但仍屬臨床必需且供應關鍵的藥品，因此政策上也開始重新評估相關機制。

石崇良指出，今年藥價調整中，抗生素全面未調降價格，胰島素甚至調高藥價；對於藥證數量少、供應風險較高的國產藥品，也未進行降價，目的就是確保關鍵藥品供應穩定。其核心仍是確保醫療品質與藥品供應穩定，透過制度檢討與調整維持健保財務與醫療資源分配平衡。

「未來三年，原則上不會進行整體性的藥價砍價，但仍會持續監測市場交易價格與供需狀況。」石崇良表示，若出現國際市場變動或藥品供應問題，仍會針對特定藥品進行必要調整，例如先前全球胰島素供應緊張時，就透過調整藥價確保台灣能取得藥品。

至於外界質疑藥價調整是否形同補貼藥廠，石崇良強調，藥價調整所節省的費用並不會流向產業，而是留在健保總額中使用，例如用於提高必要藥品價格，或支應新藥納入健保給付，包括癌症、罕病等重大疾病治療藥物。

